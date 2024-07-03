Колишню чиновницю Старобільської райдержадміністрації засуджено до 10 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Вирок винесли експосадовиці з Луганщини - що відомо

«За матеріалами Служби безпеки України за колабораційну діяльність заочно засуджено експосадовицю Старобільської райдержадміністрації. Слідством доведено, що у березні 2022 року колишня заступниця начальника відділу соціально-економічного розвитку територій виявила бажання приєднатись до владних структур угруповання «ЛНР», - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що російські окупанти призначили її начальником т. зв. «відділу землекористування, архітектури та містобудування адміністрації Старобільсьского району ЛНР», і тепер вона сприяє утвердженню окупаційних «порядків» у сфері земельних відносин.

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Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Крім того жінка бере участь у російських пропагандистських заходах та допомагає загарбникам імітувати громадянську активність населення окупованої Луганщини. Вона очолює створену при окупаційній адміністрації «філію» фіктивного «Союза женщин Донбасса».

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Суд визнав правопорушницю винуватою в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 10 років позбавлення волі.

Оскільки фігурантка переховується на тимчасово окупованій території, вирок винесено заочно. Засуджена оголошена у розшук.

В Україні заочно винесли вирок гауляйтеру «ЛНР» Пасічнику - що варто знати

Гауляйтера окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій Луганщині Леоніда Пасічника засудили до тюремного ув'язнення. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

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Через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.

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