Колишню чиновницю Старобільської райдержадміністрації засуджено до 10 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Вирок винесли експосадовиці з Луганщини - що відомо

«За матеріалами Служби безпеки України за колабораційну діяльність заочно засуджено експосадовицю Старобільської райдержадміністрації. Слідством доведено, що у березні 2022 року колишня заступниця начальника відділу соціально-економічного розвитку територій виявила бажання приєднатись до владних структур угруповання «ЛНР», - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що російські окупанти призначили її начальником т. зв. «відділу землекористування, архітектури та містобудування адміністрації Старобільсьского району ЛНР», і тепер вона сприяє утвердженню окупаційних «порядків» у сфері земельних відносин.

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Крім того жінка бере участь у російських пропагандистських заходах та допомагає загарбникам імітувати громадянську активність населення окупованої Луганщини. Вона очолює створену при окупаційній адміністрації «філію» фіктивного «Союза женщин Донбасса».

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Суд визнав правопорушницю винуватою в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 10 років позбавлення волі.

Оскільки фігурантка переховується на тимчасово окупованій території, вирок винесено заочно. Засуджена оголошена у розшук.