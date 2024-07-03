За перші 5 місяців 2024 року сталися 1257 ДТП з мототранспортом, поінформував Опендатабот.

Скільки фатальних ДТП з мототранспортом зафіксували за цей рік

Як зазначається, в аваріях загинули 110 осіб, а 1 401 людина дістала поранень у ДТП за участі мототранспорту від початку 2024 року.

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"В середньому, цьогоріч на місяць ставалося 250 таких аварій. Це на 14% менше, ніж у 2023 та 2021 роках – 288 та 292 ДТП відповідно", – пояснили в Опендатабот.

Фото: Опендатабот

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Майже кожна 11 аварія за участю мотоцикла чи мопеда закінчується летально. Кожен десятий загиблий у ДТП в Україні втратив життя через аварію з мототранспортом. Окрім цього, загальна кількість травмованих у ДТП за участю двоколісного транспорту склала 13% від кількості постраждалих в аваріях в Україні.

Майже 9 тисяч осіб постраждали або загинули цьогоріч у ДТП

Нагадаємо, що 813 тисяч осіб постраждали та 8155 загинули в Україні через ДТП за перші 4 місяці 2024 року.

Близько 70% загинули в ДТП через перевищення швидкості та порушення правил маневрування.

Кількість ДТП з постраждалими через дітей збільшилася в 1,4 рази цьогоріч і в 3 рази в порівнянні з 2021 роком. Найбільше подібних випадків зафіксували на Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Волині.