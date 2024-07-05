Київ та Україна знов живе за графіками відключень світла через російські обстріли. Тож всі ми пристосовуємося до життя в тимчасовій темряві, але що робити, якщо ти працюєш вдома й потребуєш заряджати не лише телефон чи ліхтарик? Розкажемо, який пристрій обрати для дому, щоб був стабільний інтернет та працювали важливі побутові прилади.

Портативна електростанція: що це, та як вона працює

По суті, портативна зарядна станція – це той самий павербанк, просто більш потужний. Павербанки зазвичай мають ємність 2-40 тис. мАг, тоді як портативні зарядні станції – від 50 тис. мАг до 1 млн мАг. Залежно від потужності побутової техніки та ємності пристрою, від неї можуть одночасно заряджатися до п’яти пристроїв. Ваша особиста станція може живити смартфони, ноутбуки, роутери, лампи, холодильники та телевізори. Однак вона потребує постійного заряду від електрики, коли не живить ваші пристрої. Деяким потужним станціям треба понад 4 годин безперервного електроживлення для повного заряду, тож гнатися за великою ємністю інколи не варто.

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Так найменша станція моделі River ємністю 1260 ват-год від бренду зарядних станцій EcoFlow здатна зарядити ноутбук до пʼяти разів або забезпечити дві години безперервної роботи телевізора. При цьому всі моделі побутових портативних зарядних станцій екологічні та безшумні, особливо у порівнянні з електрогенераторами. Заряджається базова електростанція від живлення з розетки, "прикурювача" автомобіля або навіть від сонячних панелей. Станцію також можна під’єднати до генератора, якщо ви суміщаєте декілька можливостей подачі електрики для свого дому чи роботи.

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Вартість пристрою залежить від його потужності, ємності акумуляторів даної моделі та кількості роз’ємів для зовнішнього підключення пристою, окрім того, в різних моделях станцій різний набір бонусних опцій. Станції продаються окремо або в комплекті з додатковими батареями, сонячними панелями та іншими аксесуарами, потрібними для їхньої коректної роботи.

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Як вибрати павербанк: ємність, потужність, кількість портів

Основна функція павербанка або зарядної станції — це віддавати накопичену енергію смартфонам, навушникам, ноутбукам та іншим побутовим пристроям. Головний критерій, на який варто орієнтуватися споживачеві при виборі павербанка – його ємність.

Мінімальна ємність зовнішніх акумуляторів становить 2000-3000 міліампер-годин (мАг), це відносно невелика кількість енергії, якої вистачить на навушник, смарт-годинник або половину заряду телефону. Такі акумулятори підійдуть для живлення гірлянди, настільної лампи або кишенькового вентилятора. Більші павербанки ємністю 4000-9000 мАг здатні зарядити смартфон до 100% один або два рази залежно від потужності батареї телефона. Для живлення роутера чи інших потужних пристроїв підійдуть павери з ємність 10000-15000 мАг.

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Щоб зарядити ваш ноутбук, заживити роутер та телефон, тобто організувати офіс з дому, знадобиться павербанка або портативна зарядна станція з ємністю понад 20000 мАг. Враховуйте, що коли обираєте павербанку, ваш ноутбук повинен мати USB-порт 3.1 або Type C, через які енергія потрапить у пристрій. Таку опцію мають лише сучасні ноутбуки, а для інших знадобиться спеціальний кабель-перехідник. Адже старі USB-порти 2.0 та 3.0 не дозволяють пропускати напругу понад 4,5 вольта, що дозволяє підключати пристрої, але не живити ноутбук.

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Оскільки відключення електроенергії зазвичай тривають чотири години, а можуть тривати й довше у випадку нових обстрілів енергетичних об'єктів, більш актуальними для користувачів стали портативні зарядні станції. Через них можна живити безліч побутових приборів, зокрема холодильник, комп'ютер, телевізор чи кондиціонер.

Часто на портативних станціях пишуть лише пікове навантаження, тоді коли реальна потужність моделі здебільшого у два рази менша. Моделі з потужністю до 1000 Вт краще брати для зарядки мобільних телефонів, роутерів, ноутбуків та дрібних гаджетів. Заряджати за допомогою таких зарядних станцій домашню техніку не вийде, адже потужність занадто мала. Якщо ви хочете підживити більшість техніки у квартирі, вибирайте моделі потужністю від 5 кВт, які витримують стрибки напруги до 10 кВт і з ємністю до 18432 Вт-год.

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Окрім цього зверніть увагу, що всі станції живлення мають як мінімум одну розетку і два-три виходи USB. Саме наявність порту під штекер, як у звичайної розетки, відрізняє їх від зовнішніх акумуляторів. Чим більше портів у вашої станції — тим більше приладів ви зможете підключити одночасно. Але зважте, що й розряджатися вона буде швидше. Для роботи вдома достатньо буде обрати станцію з одним роз'ємом під ноутбук та USB портом під роутер, просто придбайте необхідний шнур перехідник, яким його можна буде заряджати й від павербанки.

Не ігноруйте також можливість зарядки від прикурювача в авто, якщо у вас є своя машина, та наявність у зарядних станцій інтегрованого ліхтарика, в наші часи – це дуже корисний бонус.

Яку техніку можна живити через зарядну станцію?

Постійні відключення світла та необхідність весь час заряджати свої побутові прилади змушують нас обрати станцію, яка буде живити різноманітну побутову техніку. Залежно від характеристик та особливостей моделі, від неї можна заживити дрібні побутові прилади (ноутбук, чайник, фен, відеокамеру чи телевізор), габаритні побутові прилади (мікрохвильову піч, пральну машину, бойлер, конвектор, холодильник), будівельні інструменти (дриль, перфоратор, будівельний пилосос) та навіть військову техніку (прилади навігації, ліхтарі, розвідувальні дрони).

Головне, пам'ятайте: через зарядну станцію не можна заживити все у квартирі, та й не варто цього робити. Ваш холодильник протримається без світла 6-8 година, а той й цілу добу, якщо ви не будете регулярно в нього заглядати й маєте більш менш нову модель. Електричний бойлер може утримувати температуру води ще певний час, щоб ви могли нагріти його у момент подачі світла та скористатися пізніше. Тож якщо світло у вас вимикають планово на кілька годин, то підключати бойлер або холодильник до станції не має сенсу. Але, звісно, можна підібрати таку станцію, щоб живила й цю техніку, наприклад Anker 521 PowerHouse потужністю у 200 Вт буде живити невеликий холодильник приблизно пʼять годин, а EcoFlow DELTA mini з потужністю в 1400 Вт — до десяти годин.

Зарядити від домашньої електростанції можна практично будь-що, головне, щоб вистачило потужності та ємності акумулятора. Так, якщо брати не джерело постійного струму, а джерело живлення то кавомашині для роботи потрібно 1200-1500 Вт, пилососу близько 1000 Вт, а телевізору 100-200 Вт. Тому якщо орієнтуватися на цю побутову техніку, то вам потрібен пристрій з потужністю не менш як 1500 Вт, а в ідеалі 2500 Вт.

Портативні зарядні станції: різниця моделей та як заряджати

Всім відомі станції EcoFlow, але це назва виробника, а не конкретна модель. В них бувають як mini версії для підзарядки дрібної техніки, так й pro версії які можуть живити майже всю квартиру. Насправді популярними марками портативних зарядних станцій є також Jackery або Bluetti. Тому треба звертати увагу перш за все не на назву, а на характеристики конкретної моделі.

Важливою є ємність станції, вона зазвичай вимірюється у ват-годинах. Показник станції в 1000 Вт-годин означає, що вона працюватиме годину, якщо всі підключені до неї прилади споживають 1000 Вт. Арифметика насправді дуже проста: менше споживають прилади — більше працює станція. Якщо прилади споживають 500 Вт за годину, то така станція працюватиме дві години, якщо 250 Вт працюватиме десь чотири години. Зазвичай в описі до кожної конкретної моделі вказують скільки часу вона живитиме побутовий прилад. Тож ви можете обрати ту, які підходить саме для ваших потреб.

Окрім ємності, іншим важливим критерієм правильного вибору станції є номінальна потужність, яку видає станція. Наприклад, якщо це один кіловат, то станція не зможе живити електрочайник з номінальною потужністю два кіловати. Від цього залежить, скільки приладів ви зможете підключити до неї одночасно.

Для використання у часи постійних відключень дуже важливо, як швидко заряджатиметься ваша станція. Бо за наявності світла лише 2-3 години станція повинна максимально швидко накорпичувати необхідну кількість енергії, щоб потім живити побутові прилади. Наразі швидше за інші заряджаються станції Anker та EcoFlow. Для порівняння, моделі однакової потужності від Екофлоу, аби повністю зарядитися, треба 1-2 години, Блюетті - 3-4 години, а Джекері - понад 2 години.

Усі ці популярні моделі станцій також можуть заряджатися через сонячні панелі від тих же виробників. Зазвичай вказано, що їм треба від 6 до 8 годин, щоб повністю зарядити вашу станцію, тому така опція доступна тільки в сонячний день. До того ж на практиці зарядка може тривати набагато довше. Подати на вашу станцію струм від генератора або від мережі зазвичай куди ефективніше, хоча така опція й не завжди доступна.