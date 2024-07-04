У середу міністерство оборони США оголосило, що нещодавно заявлений транш військової допомоги Києву в розмірі 2,2 млрд доларів включатиме ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.

"Міністерство оборони США повідомляє про значний пакет ракет-перехоплювачів на суму близько 2,2 мільярда доларів, виділених у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це фінансування буде використано для закупівлі ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони PATRIOT і NASAMS для України", — йдеться у заяві Пентагону.

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"В результаті Україна отримає ракети-перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури від російських повітряних атак".

Цей пакет є 16-м, який адміністрація Джо Байдена надала Україні з військових запасів США від серпня 2021 року. Конгрес ухвалив рішення про виділення коштів, завдяки якому поставки відновилися після кількамісячної паузи.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

Найближча поставка, однак, фінансується за рахунок президентських повноважень Байдена на виділення 150 мільйонів доларів, і, як сказано в заяві, Україна отримає наступне:

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ракети для систем протиповітряної оборони HAWK

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS)

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди

81-мм мінометні міни

Ракети з трубчастим корпусом, оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW)

протитанкові комплекси Javelin і AT-4

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати

обладнання та боєприпаси для підривних робіт

Тактичні аеронавігаційні системи та авіаційне обладнання для забезпечення польотів

НАТО обіцяє надати Україні 40 мільярдів євро на рік, але США кажуть, що цього року не можуть нічого обіцяти

У середу країни НАТО підписали зобов'язання продовжити постачання Україні зброї на суму близько 40 мільярдів євро наступного року, повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP) з посиланням на дипломатів, але зазначає, що угода зазнала певних змін через нездатність США пообіцяти, що станеться після президентських виборів у листопаді та виборів до Конгресу.

Автор цієї ідеї — Єнс Столтенберг, який має залишити посаду очільника НАТО. Її планують представити на саміті альянсу у Вашингтоні наступного тижня і подають як спосіб зміцнити західну допомогу Києву у війні з Росією після виборів у США та інших країнах, а також після того, як самого Столтенберга замінять на посаді.

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З американської точки зору, проблема будь-якого міжнародного договору полягає в тому, що Вашингтон вважає його конституційно обов'язковим, тоді як багато інших країн розглядають такі угоди радше як рекомендації для своїх законодавчих органів. Дипломати країн НАТО заявили, що Сполучені Штати наполягають на тому, щоб це останнє зобов'язання — яке саме по собі не є юридично обов'язковим — було переглянуте наступного року, після виборів у листопаді.

За словами дипломатів, американська делегація зазначила, що її уряд не може юридично зобов'язати будь-яку майбутню адміністрацію взяти на себе відповідальність за витрати.

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За словами джерел, ідея полягала в тому, щоб "розділити внески більш справедливо", повідомляє AFP. Це — типовий рефрен у передвиборчій риториці кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Один із дипломатів сказав, що в остаточному тексті є посилання на "справедливий розподіл витрат" і на мету зробити внески більш пропорційними, але немає жодної згадки про використання ВВП як шкали.

ООН підтримує Україну, а російський посол заявив, що Трамп не зможе закінчити війну "за один день"

Президент Генеральної асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив в інтерв'ю Associated Press у середу, що цьогорічні вибори в США і в усьому світі не змінять позицію організації щодо вторгнення в Україну, оскільки "це питання права".

"Жодна країна не має права вторгатися в іншу країну», — сказав Френсіс і дипломатично додав: "З часом ми станемо свідками того, які наслідки матимуть результати цих виборів для всієї міжнародної системи і, зокрема, для держави Україна".

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У понеділок представник Москви в Асамблеї Васілій Небєнзя заявив, що заяви Трампа про те, що він може закінчити війну в Україні за один день, які він повторював під час останніх президентських дебатів, є необґрунтованими.

"Українська криза не може бути вирішена за один день, — сказав Небєнзя на прес-конференції, відповідаючи на запитання про обіцянку Трампа. – Це об'єктивно".

Небензя припустив, що можливість припинити бойові дії була у квітні 2022 року, але презирливо відкинув будь-які дискусії, які звучали на мирному саміті у Швейцарії минулого місяця. Тоді 80 країн погодилися, що основою для угоди має бути "територіальна цілісність" України.

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Кремль запевняє, що не вів жодних окремих перемовин із колишнім президентом США з приводу мирних стратегій. Трамп також не окреслив жодних планів щодо того, як він планує цього досягти, і проігнорував запитання модератора під час дебатів на CNN про право України на територіальну цілісність.

Також нещодавно, в березневому інтерв'ю з консервативним коментатором Шоном Хенніті на Fox News, Трамп заявив:

"Переговори можуть відбутися дуже просто. Але я не хочу розповідати вам, як саме вони виглядатимуть, тому що тоді я не зможу їх використати; тоді вони ніколи не спрацюють. Але це дуже прості переговори. Я вирішу це питання протягом одного дня, домовлюсь про мир між ними. Наразі це триває півтора року. Це дуже довго. Я не можу собі уявити, що цього не станеться".