Нинішньої ночі, 4 липня, сили протиповітряної оборони України збили 21 із 22 російських ударних дронів типу Shahed, повідомив у Телеграмі  командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, вночі росіяни атакували Україну 22 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Курської області.

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В результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби РЕБ Повітряних сил ЗСУ збили 21 Shahed у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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