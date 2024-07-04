Новий пакет допомоги Україні міститиме озброєння й техніку на $150 млн в межах пакету за президентськими повноваженнями (PDA), а також понад $2,2 млрд з фонду Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), повідомили в середу в Міністерстві оборони США.

«Це включає, в тому числі, ухвалення пакету за президентськими повноваженнями (PDA) вартістю до $150 мільйонів для надання Україні ключових можливостей», – зазначили в оборонному відомстві США.

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Що входить у нову допомогу США

При цьому передбачається, що в Україну будуть поставлені ракети для ЗРК HAWK, боєприпаси для HIMARS, артснаряди калібрів 155 мм і 105 мм; мінометні снаряди 81 мм; протитанкові системи TOW, Javelin і AT-4; боєприпаси до стрілецької зброї та гранати.

Крім того, ЗСУ отримують обладнання для підривних робіт та боєприпаси; тактичні транспортери, аеронавігаційні системи та обладнання для забезпечення діяльності літаків, а також запчастини, техобслуговування та інше допоміжне обладнання.

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Паралельно США виділяють близько $2,2 млрд в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), які підуть на закупівлю для України ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS. Причому їхня доставка буде прискорена – за рахунок перенесення на пізніший термін замовлень для інших країн, як про це раніше заявив президент США Джо Байден.

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«Сполучені Штати продовжать працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні оборонці України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією», – підкреслили в Пентагоні.