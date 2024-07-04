У понеділок у Білорусі, яка перебуває в міжнародній ізоляції, звільнили п'ятьох політичних в'язнів у рамках рідкісної амністії, оголошеної президентом Олександром Лукашенком, який протягом свого тридцятирічного правління проводив репресії проти опонентів.

Лукашенко активізував репресії, коли вибухнули величезні загальнонаціональні протести після того, як він оголосив про свою перемогу на президентських виборах 2020 року, які, на думку правозахисних груп, були сфальсифіковані.

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За оцінками провідної правозахисної групи "Вясна", у Білорусі налічується понад 1400 політичних в'язнів, у тому числі засновник групи, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Бєляцький, і ще тисячі людей втекли з країни."Сьогодні ми стали свідками перших випадків звільнення деяких політичних в'язнів у Білорусі", - написала на X лідерка опозиції у вигнанні Світлана Тихановська.

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За даними "Вясни", в рамках амністії були звільнені троє чоловіків і дві жінки.

Один із них - 67-річний Ригор Кастусев, лідер забороненої партії "Національний фронт". Його заарештували в 2021 році після того, як він виступив проти Лукашенка на президентських виборах 2020 року. "Вясна" також повідомила, що ще двоє чоловіків і дві жінки були звільнені, але поки що не може розкрити їхні особи з міркувань безпеки.

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Офіційної заяви з Мінська та висвітлення амністії в основних державних ЗМІ не було, але днем раніше Лукашенко заявив, що вона є ймовірною.

У вівторок він сказав журналістам, що "не здивується", якщо деякі політичні в'язні з серйозними захворюваннями, заарештовані під час протестів 2020 року, будуть звільнені найближчими днями.

"Вони дійсно серйозно хворі, в основному на рак", - цитує його державна інформаційна агенція Belta.

"Я рада бачити цих людей на волі і возз'єднаними зі своїми близькими", - додала Тихановська, але сказала, що "багато хто" все ще перебуває за ґратами.

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"Понад 200 політичних в'язнів у Білорусі перебувають у критичному стані здоров'я, - сказала вона у вівторок після коментарів Лукашенка. - Вже щонайменше шестеро померли за ґратами. Вони повинні бути звільнені безумовно. Їхнє термінове звільнення - це не політичне, а гуманітарне питання".

Російський союзник

Лукашенко, який цього місяця відзначатиме 30 років на посаді президента, був присутній на військовому параді в Мінську в середу, де він порівняв Європейський Союз і Сполучені Штати з нацистською Німеччиною Адольфа Гітлера.

Протягом багатьох років він намагався збалансувати відносини між Росією - ключовим союзником Білорусі - і Європейським Союзом.

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Але все зруйнувалось у 2020 році, коли його спецназ розпочав нещадне придушення мирних протестів після його "перемоги" на президентських виборах, затьмарених численними звинуваченнями у фальсифікаціях.

У розпал протестів у серпні 2020 року він пролетів над натовпами демонстрантів на гелікоптері, одягнений у спецзасоби і зі штурмовою гвинтівкою, як свідчать кадри, оприлюднені його офісом.

А в 2022 році він дозволив Росії використовувати Білорусь як стартовий майданчик для вторгнення в Україну, що призвело до хвилі західних санкцій, накладених на його країну. Чоловік Тихановської, Сергій Тихановський, є одним із тих, хто перебуває у в'язниці в Білорусі.

Речник Тихановської повідомив агенції Франс Пресс (AFP), що не було жодних розмов про те, що він був серед звільнених.

Тихановська балотувалася проти Лукашенка на президентських виборах 2020 року замість свого чоловіка - популярного антилукашенківця, якого заарештували після того, як він оголосив про намір балотуватися.

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Вона здобула перемогу на виборах і втекла до Литви, яка є членом ЄС.

Інші опозиційні лідери, в тому числі Марія Колесникова, яка порвала свій паспорт, коли влада намагалася змусити її покинути країну, були засуджені до більш ніж десятирічного ув'язнення. З еміграції Тихановська продовжує кампанію проти Лукашенка, в тому числі через його підтримку вторгнення президента Росії Владіміра Путіна в Україну.