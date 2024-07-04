У Сполученому Королівстві у четвер вранці розпочинається голосування на дострокових парламентських виборах. повідомляє ВВС.

Виборчі дільниці у 650 округах Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії відкриваються о 7:00 за місцевим часом і працюватимуть до 22:00. Тоді одразу почнеться підрахунок голосів і з'являться результати екзит-полу, який використовується для оцінки результатів виборів до того, як будуть підраховані всі голоси.

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Королівська родина не голосує

Британський таблоїд People написав, що королівська родина не братиме участі у голосуванні, адже монархи залишаються політично нейтральними в усіх питаннях і, попри результати виборів, дотримуються думки, що парламент і представники корони мають співпрацювати заради спільної мети.

Коли будуть відомі результати

Перші результати будуть оголошені десь ближче до 23:00 за місцевим часом, але остаточні, ймовірно, будуть відомі вже до 09:00 завтрашнього дня.

Попередні парламентські вибори у Британії відбулись у 2019 році.