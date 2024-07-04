Національний оператор електронних комунікацій збільшить парк генераторів, а також літієвих акумуляторів для посилення стійкості мережі зв`язку під час блекаутів.

«Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність мережі, здійснюємо заміну елементів живлення, закуповуємо додаткові генератори. Компанія вклала в цей проєкт вже більше 1 млрд грн», – прокоментував Віталій Губенко, начальник департаменту операційної підтримки Київстару.

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Від початку повномасштабного вторгнення компанія замінила на базових станціях мобільного зв`язку 115 000 літієвих акумуляторів[1], які використовуються у якості резервного джерела живлення під час відключень електроенергії. Нові акумулятори мають кращі характеристики, що дозволить збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше. Найближчим часом буде закуплено ще 61 766 літієвих акумуляторів.

Окрім цього, Київстар під час відключень електроенергії використовує генератори та співпрацює із бізнесом, який готовий надавати на комерційних засадах свої генеруючі потужності. Усі охочі можуть приєднатись до проєкту «Єднаймося заради перемоги» через аплікаційну форму на сайті оператора.

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Наразі 2322 генераторів підтримують роботу ключових об’єктів телеком-мережі Київстар у випадках знеструмлення. Зокрема, всі визначені в рамках відповідного Рішення РНБО критично важливі об`єкти забезпечені генеруючими потужностями для утримання зв`язку протягом як мінімум трьох діб у разі повномасштабного блекауту. Найближчим часом компанія закупить ще 848 стаціонарних генераторів, які мають більші потужності у порівнянні з переносними генераторами. Від початку 2022 року для забезпечення роботи генераторів було використано 1,3 млн літрів дизпалива і понад 0,5 млн літрів бензину.

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Також Київстар обладнав джерелами безперебійного живлення 23 тисячі багатоквартирних будинків для забезпечення роботи послуги «Домашнього Інтернету» при відключенні електроенергії.

На жаль, навіть попри всі зусилля співробітників Київстар, підключити до автономної генерації усі без винятку об`єкти телеком-мережі технічно неможливо. Крім того, після чотирьох годин роботи акумулятори повністю виснажуються і потребують щонайменше 8 годин стабільного електроживлення для повної перезарядки. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, Компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій генеруючими потужностями.

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Компанія сподівається на розуміння абонентів та їх зважене ставлення до користування послугами зв`язку у випадках тривалих блекаутів. Важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відео-дзвінків) через мобільний інтернет, що дозволить зменшити навантаження на базові станції і продовжити їх роботу. Якщо у населеному пункті відсутня електроенергія, краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах. Також нагадаємо про послугу «Національний роумінг»: разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номеру. Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.

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Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

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[1] за одну батарею береться номінал АКБ 12 V 100 A*год