Заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що приблизно за місяць може поменшати відключень світла. Зараз на часті відключення світла окрім обтрілів впливає й спека.

"На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми, є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення", — сказав Колісник.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні кампанії, за його словами, Україна співпрацює з міжнародними донорами.

"Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко, і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимум доступної електроенергії. Разом з тим, це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему", — сказав Колісник, додавши, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання, є погода.