Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр Донецької області, розповів Kyiv Post у телефонній розмові речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", - зауважив він.

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За словами Волошина, підрозділи ЗСУ відійшли на більш підготовлені та захищені позиції.

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"Ворог не залишив там жодної цілої будівлі, після бомбардувань та артобстрілів там практично "космічний" ландшафт", - додав речник.

Він наголосив, що Росія не шкодує ні свій особовий склад, ні техніку.

"А для українських захисників навіть маленький "відступ" не є досить важливим у тактичному понятті, але він зберігає життя наших воїнів", - сказав речник.

За минулу добу лише в районі Часового Яру було зафіксовано 238 обстрілів і 257 - за попередню. Волошин зазначає, що більша частина обстрілів припадає саме на південну частину міста.

Вн додав, що за добу на Часовоярівському напрямку було знищено 78 російських військових, поранено ще 140, а двох взяли у полон.

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На початку липня "Суспільне" з посиланням на Волошина писало, що російські військові почали штурмувати Часів Яр з Торецького напрямку. Під час штурмів росіяни використовують лобові атаки та малі піхотні групи.

"Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеличкими групами до п'яти бійців намагаються прориватися у мікрорайони Новий, Канал", - розповів речник.

Аналітики проєкту DeepState повідомили, що станом на 3 липня армія РФ окупувала мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр, і що ця частина міста повністю зруйнована.

Наголошувалося, що подальше утримання цих руїн та проблеми з логістикою лише збільшать втрати, тому відхід із мікрорайону аналітики називали логічним рішенням. "Канал" вигідно було тримати, коли війська РФ були на підступах, зауважують у DeepState.

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"Ворог повністю окупував район "Канал" міста Часів Яр. Ціною величезних втрат та фактичного знищення усіх багатоповерхівок росіяни досягли успіху", - прокоментував командир тактичної групи "Реванш" Богдан Ходаковський.

"Попри неспівмірні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. В перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донеччини", - додав він.