Почався другий місяць літа, який несе нові події та заходи — встигніть відвідати ті, що вам до душі! Так, цими вихідними очікуються концерти відомих гуртів у різних жанрах, благодійні маркети їжі та вінтажу, фестиваль песиків, а також забіг на підтримку військових "Біжу за тих, хто в берцях 2.0".

"Пиріг і Батіг" на V’YAVA

Український гурт "Пиріг і Батіг" виступить на V’YAVA вже цієї п'ятниці. Творчість виконавців зосереджена на міксі різноманітних жанрів, таких як академічна та барокова музика, фолк і етно. Всі їхні пісні сповнені ліричних звуків, бурхливої поезії та мальовничих діалектів, а композиції утворюють ідеальний пазл, що проникає в саму душу.

Вирушайте в магічну подорож крізь вірші Шевченка, Чупринки, Антонича, Тичини, Стуса та інших визначних постатей української літератури! Цього вечора гурт проведе концерт просто неба, тож атмосфера буде надзвичайною.

Ціна: Від 600 грн. Квитки

Де: ВДНГ, V’YAVA, просп. Академіка Глушкова, 1

Коли: 5 липня, 18:00

GosOrchestra на даху Gulliver: Queen, Metallica та AC/DC

Симфонічний оркестр грає на даху одного з хмарочосів у літній вечір — що може бути краще! Ця програма від неймовірних GosOrchestra включає в себе хіти культових рок-гуртів: Highway To Hell, Back In Black, Enter Sandman, Nothing Else Matters, Bohemian Rhapsody, Don`t Stop Me Now та багато інших у симфонічній обробці. Пориньте в неперевершену атмосферу заходу сонця під музику улюблених виконавців!

На вас чекає сервіс на найвищому рівні, тепла і дружня компанія в центрі столиці та найкращий панорамний дах міста, де ви відчуватимете себе, наче в казці. Тож не пропустіть цю яскраву подію!

Ціна: 300–1000 грн. Квитки

Де: Дах Gulliver, Спортивна площа, 1A

Коли: 5 липня, 19:00

Показ фільму "20 днів у Маріуполі" у Протасовому Ярі

Скоріш за все, ви якщо не бачили, то хоча б чули про документальний фільм, у якому висвітлюються події в Маріуполі в лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він створений українською командою у складі воєнного кореспондента, відеографа AP, режисера Мстислава Чернова, фотокореспондента Євгена Малолєтки та продюсерки Василиси Степаненко. Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула "Оскар" у 2024 році в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" і стала першим фільмом-переможцем від України. Тож цей відкритий показ просто неможливо пропустити!

Початок о 20:00. Окрім "20 днів в Маріуполі" покажуть також фільм-нарис "Роман Ратушний. Вільна людина". Вступне слово скаже голова ГО "Захистимо Протасів яр" Юлія Бартле.

Ціна: вхід вільний

Де: Галявина Протасового Яру під нижньою АЗС WOG

Коли: 5 липня з 20:00

Фестиваль "Покоління" на ВДНГ

Найбільший фестиваль, присвячений діджей-сетам, живим виступам артистів та виконавців різних жанрів, цього разу знову створить невимушену атмосферу, мікс танців і музики. Подія надзвичайно точно передасть настрій 90-х та 2000-х, а хедлайнери події – відомі українські зірки та народні артисти, зокрема Lama та гурт Скрябін.

Окрім цього, на фестивалі вас очікує зона фудкортів, де готуватимуть різні смаколики, а також бар із напоями. Тому, якщо ви шукаєте місце де розслабитись на вихідні — всі дороги ведуть до Національного комплексу "Експоцентр України".

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: ВДНГ, за 1-м павільйоном

Коли: 5-7 липня з 16:00

Кінофестиваль короткометражних фільмів

Програма "Поки триває життя" — це серія короткометражних фільмів-учасників та призерів минулорічних едицій національної конкурсної програми Івано-Франківського міжнародного фестивалю короткого метру 4:3.

Ця чудова добірка фільмів дасть можливість не лише зануритись у різноманіття існування 4:3 метра в сучасному українському аналоговому та цифровому кіно. Короткий метр — це унікальний жанр, який дозволяє зануритись кількахвилинний фільм, тож ви отримаєте купу задоволень від перегляду різних стрічок.

Приходьте та станьте частиною кінокультури сьогодення! І залишайтеся на теплі розмови з режисер(к)ами опісля!

Ціна: від 180 грн. Квитки

Де: Кіно42, вул. Костянтинівська, 11Б

Коли: 6 липня 17:00

Гастромаркет у Cafe Markó

6-7 липня у "Марко" — цьому чудовому закладі, що своєю назвою відсилає нас до життя та творчості Марка Вовчка, відбудеться дводенний гастромаркет. Кафе й так відоме своїми фермерськими продуктами, а зараз усі охочі матимуть змогу купити свіжий хліб, органічні овочі та фрукти, вина, крафтові закуски від українських виробників та польові квіти.

Окрім цього відвідувачів запрошують на фольклорні співання та виступ фольклорного ансамблю "Щебіт" під час якого розгорнеться безкоштовне заплітання польових квітів у волосся для всіх охочих. Що є до 7 липня то тоді проходитиме сам маркет у горіховому саду.

Ціна: вхід вільний

Де: Софіївська 19

Коли: 6 липня з 18:00, 7 липня з 11:00

Маркет вінтажу та українських брендів

КультМотив презентує маркет вінтажу та українських брендів. Таке дозвілля ви не зможете пропустити, адже цей ярмарок відбувається дуже нечасто. Маркет запрошує всіх охочих продовжити життя брендів, купивши вінтаж, який ще має шанс пожити й порадувати своїх нових власників. Окрім того, на події буде можливість послухати цікаві лекторії, смачно поїсти та насолодитися музикою для душі.

Ціна: 150 грн

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: 6-7 липня з 12:00

Благодійний забіг "Біжу за тих, хто в берцях" на ВДНГ

Не пропустіть — цієї неділі в Урбан-Парку на ВДНГ у Києві буде проходити благодійний забіг "Біжу за тих, хто в берцях 2.0" на підтримку Сил оборони. Його організовує фонд "Гуркіт", а мета забігу — зібрати кошти на 40 ручних гранатометів "Форт-600" для двох батальйонів піхоти 71-ої окремої єгерської бригади.

Для вашого комфорту та відпочинку є можливість обрати власну дистанцію. Так, дорослі можуть пробігти 10 км, 5 км або 1 км, а діти змагатимуться на дистанції всього в 420 м. Також можна бігти разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками або котами. Учасники з інших міст чи країн мають змогу доєднатися до події онлайн. А діючі та колишні військовослужбовці можуть узяти участь без сплати благодійного внеску.

Ціна: від 600 грн. Квитки

Де: Урбан-Парк на ВДНГ

Коли: 7 липня з 07:00

Фестиваль для собак усіх порід Holy Doggy

Holy Doggy — це унікальна серія фестивалів для песиків та про песиків. Тут можна дізнатися багато про життя та добробут хвостиків, послухати про каністерапію, тобто метод емоційної підтримки людей, який може дуже допомогти при ментальних травмах. Каністерапію, зокрема, радять для емоційної підтримки та реабілітації військових, ВПО, людей, які повернутися з полону.

Фестиваль намагається розвивати пет-френдлі культуру та проводить різноманітні пізнавальні лекції, майстер-класи з догляду, виховання, дресури, домедичної допомоги та соціалізації собак. Він також спрямований на підтримку тварин у притулках, які будуть раді кожній гривні та будь-якій допомозі.

Ціна: від 250 грн. Квитки

Де: Київ, ІКСПАРК

Коли: 7 липня з 09:00

Концерт WELLBOY

Один із найяскравіших українських артистів WELLBOY знову покаже приголомшливу експресію з актуальною музикою та видовищем, яке вже підкорило серця численних фанатів. Він має унікальний, самобутній стиль, створений із поєднання кількох музичних жанрів і довільних рим.

Подія відбуватиметься в Куренях — дуже мальовничій місцині просто неба, де можна відпочити, трошки потанцювати та розслабитися після важкого робочого тижня. Тож запрошуємо всіх, хто скучив за "Гусями", "Вишнями", Nozzy Bossy та "Жовтими мальвами", прийти й знову почути їх наживо!

Ціна: від 400 грн. Квитки

Де: Kureni, Паркова дорога, 4

Коли: 7 липня, 19:00