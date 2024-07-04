Кілька безпілотників сьогодні вдарили по місцях поблизу майданчика ЗАЕС, поранивши працівників і спричинивши лісові пожежі, повідомили в МАГАТЕ.

БпЛА вдарили по підстанції поблизу ЗАЕС

Через наліт дронів ушкоджень зазнала підстанція "Радуга", яка наразі не працює, але Енергодар і прилегла промислова зона досі отримують електроенергію.

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Близько 10:40 за місцевим часом безпілотники влучили в одну з електропідстанцій ЗАЕС, внаслідок чого постраждали вісім працівників, одному з яких знадобилася медична допомога. Удар також спричинив витік масла принаймні з одного з двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також лінію з’єднання.

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Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що бачили густий дим і чули вибухи поблизу розподільчої станції після того, як їм повідомили, що дрони влучили в ліс неподалік, спричинивши займання.

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"Пожежники працювали над тим, щоб приборкати полум'я. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС. Наразі експерти МАГАТЕ не повідомляють про будь-які наслідки на майданчику", – зазначили в МАГАТЕ.

Новий наліт дронів створює додатковий ризик ядерної небезпеки, оскільки єдина лінія електропередачі 750 кВ, яка залишилася на ЗАЕС, забезпечує її електроенергією, необхідною для охолодження шести реакторів під час холодної зупинки та для виконання інших функцій. Лінія електропередач 750 кВ, а також резервна лінія 330 кВ доступні, але ситуація залишається нестабільною.

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"Ці атаки безпілотників тривають попри дуже очевидну небезпеку, яку вони становлять для людей в Енергодарі, а також для безпеки на Запорізькій АЕС. Вони повинні припинитися негайно", – дзаявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

ЗС РФ зруйнували одну зі станцій радіаційного моніторингу поблизу ЗАЕС – що відомо

Нагадаємо, що 28 червня Запорізька атомна електростанція повідомила МАГАТЕ про знищення станції зовнішнього радіаційного моніторингу.

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Це ще більше знизило ефективність зовнішньої можливості виявляти та вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час надзвичайної ситуації. Зараз працюють чотири станції, а інші 10 – недоступні.

"Руйнування однієї станції радіаційного моніторингу не вплине на безпеку на ЗАЕС, але це є частиною ерозії безпеки під час війни", – додали в МАГАТЕ.