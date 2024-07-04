Французькі ультраправі політичні сили стали лідерами з використання ШІ для агітації на парламентських виборах з 1 травня по 28 червня, повідомили в європейській некомерційній організації AI Forensics.
Партії Франції використовують ШІ на виборах
За даними експертів, партії "Rassemblement national" (Національне об'єднання), "Reconquête" (Відвоювання) та "Les Patriotes" (Патріоти) використовували штучний інтелект сумарно щонайменше 51 раз для своїх агітаційних стратегій у соцмережах Facebook, Instagram та X (колишній Twitter).
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"Ці зображення використовувалися для драматизації партійних наративів і сенсаційних тем, зокрема для посилення антиєвропейських та антиіммігрантських меседжів", – йдеться у звіті.
Зазначається, що ці політичні партії не позначили жодне зі згенерованих зображень як таких на платформах, на яких вони розміщувалися, а штучний характер цих зображень не обговорювався і не ставився під сумнів у коментарях.
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Зокрема, партія "Національне об’єднання", яка перемогла в першому турі виборів, використовувала штучний інтелект у кампанії "Європа без них", у якій критикують чинного президента Франції Емманюеля Макрона та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.
AI Forensics для прикладу навели створений ШІ агітаційний ролик, який опублікував у соцмережі X лідер партії "Reconquête" Ерік Земмур.
Подивитись відео можна тут:
Dimanche 30 juin, choisissez l’avenir de la France en votant Reconquête.— Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 24, 2024
NB : c’est la première vidéo politique française entièrement réalisée avec l’IA. 😉#JeVoteReconquête #LeCourageDeLaVérité pic.twitter.com/GAK3SLFj3h
"Національне об’єднання" лідирувало в першому турі виборів у Франції
Нагадаємо, що партія "Національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен у союзі з президентом Республіканців Еріком Сіотті, набрала 33,1% голосів.
Проте незадоволені результатами виборів парижани в ніч проти 1 липня вийшли на протести проти партії.
Деякі протестувальники залізли на монумент у центрі площі, де розмахували прапорами Палестини та ПАР, а кілька людей залишили на монументі написи за допомогою балончиків із фарбою.