У ДБР повідомили про ліквідацію злочинної схеми переправлення військовозобов’язаних до Молдови, організованої правоохоронцем на Одещині.

ДБР викрило правоохоронця, який переправляв ухилянтів через кордон із Молдовою

У лютому 2024 року заступник начальника відділу одного з правоохоронних органів створив канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків поза пунктами пропуску, до якого залучив трьох цивільних, які займалися пошуком охочих.

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Посадовець планував маршрути та час перетину кордону, а спільники вивозили ухилянтів із України власним транспортом. Вартість послуг складала від 6 до 10 тис. доларів США з особи.

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Фігуранти встигли заробити щонайменше на 9 військовозобов'язаних чоловіках.

Яке покарання загрожує правоохоронцю

Правоохоронцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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Нею виявилась 36-річна лаборантка з поліклініки у передмісті обласного центру.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.

Над викриттям і знешкодженням схеми працювали  спеціалісти ДБР спільно з СБУ та Держприкордонслужбою.

На Одещині затримали рекордну кількість чоловіків, які хотіли перетнути кордон

Нагадаємо, що раніше, 25 червня, на Одещині правоохоронці зупинили "кортеж" із 4 мікроавтобусів у супроводі позашляховика з 47 чоловіками призовного віку.

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Як зазначалось, так ухилянти з Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей хотіли уникнути мобілізації.

Їхній збір організаторами здійснювався за допомогою Телеграм-каналів та Телеграм-акаунтів, а "оплата" перераховувались на різні криптогаманці. Ціни складали від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з однієї особи. 

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