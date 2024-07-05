Після відверто невдалого виступу Джо Байдена у передвиборчих теледебатах минулого тижня Демократи на Капітолійському пагорбі все активніше шукають іншого кандидата на пост президента, але, як зазначають інсайдери, шукають обережно, щоб не образити свого 81-річного лідера, який очолює лівих у Вашингтоні ще з 70-х років.
Цього тижня деякі названі й неназвані діячі Демократичної партії попросили Байдена подумати над виходом із перегонів, а той тим часом таємно обговорював зі своїми союзниками-Демократами, чи передати своїх виборчих делегатів комусь іншому. Але у четвер, під час зустрічі з губернаторами-Демократами у Білому домі, він заявив, що все, що йому треба зробити – це більше не брати участі в публічних заходах після 8 вечора, бо йому потрібно більше часу на сон.
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Про це повідомляє CNN і зауважує, що Байден пожартував, але «не дуже розсмішив» губернаторів.
«Я в порядку. Правда, не знаю, чи в порядку мій мозок», – сказав він. Голова передвиборчої кампанії Байдена Джен О'Меллі Діллон заявила, що президент «явно пожартував, але потім сказав, що це не жарти».
Як єдиний наразі кандидат від Демократичної партії, Байден має набагато більше виборчих делегатів, ніж йому потрібно для офіційного висування кандидатом на з’їзді партії в Чикаго 19 липня. Якщо він вийде з перегонів, ці делегати більше не будуть зобов’язані голосувати за його висування і зможуть віддати свої голоси за будь-якого іншого кандидата.
За кілька днів до зустрічі Байдена з губернаторами один високопоставлений чиновник-Демократ сказав в інтерв’ю з CNN на умовах анонімності: «Все більше й більше Демократів у Палаті представників непокоїть кандидатура президента…Ми глибоко занепокоєні тим, як іде його передвиборча кампанія, і тим, чи здатен він перемогти. Ми хочемо дати йому час на роздуми [про вихід із перегонів], але якщо він цього не зробить, ми будемо висловлювати наше занепокоєння голосніше».
В Україні дуже уважно спостерігають за передвиборчими перипетіями у США, оскільки адміністрація Байдена неухильно підтримує її у війні з Росією, яка напала на неї, а його суперник Трамп, навпаки, виступає проти підтримки України з боку США і НАТО, і численні популісти та ізоляціоністи, які його підтримують, вимагають взагалі перестати допомагати Києву.
Український дрон поцілив у пороховий завод на заході Росії
У четвер представник сектору безпеки України підтвердив в інтерв’ю агенції Франс Пресс (AFP), що ударний дрон ЗСУ атакував пороховий завод у Тамбовській області РФ.
Впродовж останніх місяців Україна цілеспрямовано атакує військові й енергетичні об’єкти на території Росії, особливо ті, що забезпечують російські війська в північно-східних регіонах України.
За словами представника, для атаки використали ударні дрони-камікадзе, один із яких успішно уразив військовий об’єкт у місті Котовськ Тамбовської області РФ, що приблизно за 350 км від українського кордону.
Місцеві російські ЗМІ опублікували відео «прильоту», але AFP не змогла підтвердити його справжність. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров написав у соцмережах, що «повідомлялося про два дрони, які залетіли в область», і що обидва були «знищені».
Джерело в оборонному відомстві України зазначило, що завод виробляє порох для стрілецької зброї, і що дрони вже атакували його в листопаді й січні.
Ukrainian drones attacked the town of Kotovsk in the Tambov Region, Russia, this morning. And as usual Russian authorities claim all drones were shot down by air defence. At the same time residents posted a video showing the explosives factory getting hit with a large explosion. pic.twitter.com/eCK1yO9mVI— raging545 (@raging545) July 4, 2024
На Донеччині дрони вбили жінку й поранили кількох дітей
Увечері в четвер у Покровському районі Донецької області росіяни вбили цивільну жінку і поранили щонайменше 10 людей, у тому числі молоде подружжя й п’ятьох неповнолітніх.
«У селі Завітне росіяни вбили дроном 55-річну жінку, – повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. – Новогродівка зазнала двох ударів: спершу росіяни поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з «Ураганів». Серед поранених – 4 дитини. Всі постраждалі доправлені до лікарні».
Філашкін додав, що пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і кав'ярню.
Москва відправила в тюрму народженого в Росії громадянина США за перевезення наркотиків
У четвер надійшло офіційне повідомлення, що Останкінський райсуд Москви засудив громадянина США Роберта Вудленда – росіянина, якого в ранньому дитинстві всиновили американці, до 12 років тюремного ув’язнення за незаконне перевезення наркотиків.
Кількох громадян США, серед них репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, Москва вже посадила за сумнівними звинуваченнями, використовуючи їх як засіб тиску на Вашингтон, відносини з яким геть зіпсувало вторгнення в Україну.
Раніше агенція Associated Press повідомила, що проти Роберта Вудленда, 32-річного громадянина Росії і США, були висунуті звинувачення у перевезенні наркотиків. Після того, як його заарештували в січні, Державний департамент США заявив, що йому відомо про затримання громадянина США, і що «немає вищого пріоритету, ніж безпека громадян США за кордоном», але утримався від коментарів, «щоб не розкривати особисту інформацію». Посольство США у Москві видало схожу заяву.
У 2020 році Вудленд розповів в інтерв’ю московській газеті «Комсомольская правда», що він народився в 1991 році в Пермській області, і що коли йому було 2 роки, його всиновило американське подружжя. У 2020 році він приїхав до Росії, щоб знайти свою рідну матір, і про їхню зустріч навіть зняли документальний фільм.
Після винесення вироку Вудленду в четвер прокурори заявили, що його затримали «на гарячому» – коли він запаковував велику кількість наркотиків у столичній квартирі, що він входив до масштабного злочинного угруповання, і що привіз із собою 50 грамів наркотиків.
Russia jails US citizen Robert Woodland for 12-1/2 years in drug trafficking case - https://t.co/cuxpNC3e9t— RamZar (@RamZar1) July 5, 2024