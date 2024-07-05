Після відверто невдалого виступу Джо Байдена у передвиборчих теледебатах минулого тижня Демократи на Капітолійському пагорбі все активніше шукають іншого кандидата на пост президента, але, як зазначають інсайдери, шукають обережно, щоб не образити свого 81-річного лідера, який очолює лівих у Вашингтоні ще з 70-х років.

Цього тижня деякі названі й неназвані діячі Демократичної партії попросили Байдена подумати над виходом із перегонів, а той тим часом таємно обговорював зі своїми союзниками-Демократами, чи передати своїх виборчих делегатів комусь іншому. Але у четвер, під час зустрічі з губернаторами-Демократами у Білому домі, він заявив, що все, що йому треба зробити – це більше не брати участі в публічних заходах після 8 вечора, бо йому потрібно більше часу на сон.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це повідомляє CNN і зауважує, що Байден пожартував, але «не дуже розсмішив» губернаторів.

«Я в порядку. Правда, не знаю, чи в порядку мій мозок», – сказав він. Голова передвиборчої кампанії Байдена Джен О'Меллі Діллон заявила, що президент «явно пожартував, але потім сказав, що це не жарти».

Advertisement

Як єдиний наразі кандидат від Демократичної партії, Байден має набагато більше виборчих делегатів, ніж йому потрібно для офіційного висування кандидатом на з’їзді партії в Чикаго 19 липня. Якщо він вийде з перегонів, ці делегати більше не будуть зобов’язані голосувати за його висування і зможуть віддати свої голоси за будь-якого іншого кандидата.

За кілька днів до зустрічі Байдена з губернаторами один високопоставлений чиновник-Демократ сказав в інтерв’ю з CNN на умовах анонімності: «Все більше й більше Демократів у Палаті представників непокоїть кандидатура президента…Ми глибоко занепокоєні тим, як іде його передвиборча кампанія, і тим, чи здатен він перемогти. Ми хочемо дати йому час на роздуми [про вихід із перегонів], але якщо він цього не зробить, ми будемо висловлювати наше занепокоєння голосніше».

Advertisement

В Україні дуже уважно спостерігають за передвиборчими перипетіями у США, оскільки адміністрація Байдена неухильно підтримує її у війні з Росією, яка напала на неї, а його суперник Трамп, навпаки, виступає проти підтримки України з боку США і НАТО, і численні популісти та ізоляціоністи, які його підтримують, вимагають взагалі перестати допомагати Києву.

Український дрон поцілив у пороховий завод на заході Росії

У четвер представник сектору безпеки України підтвердив в інтерв’ю агенції Франс Пресс (AFP), що ударний дрон ЗСУ атакував пороховий завод у Тамбовській області РФ.

Advertisement

Впродовж останніх місяців Україна цілеспрямовано атакує військові й енергетичні об’єкти на території Росії, особливо ті, що забезпечують російські війська в північно-східних регіонах України.

За словами представника, для атаки використали ударні дрони-камікадзе, один із яких успішно уразив військовий об’єкт у місті Котовськ Тамбовської області РФ, що приблизно за 350 км від українського кордону.

Місцеві російські ЗМІ опублікували відео «прильоту», але AFP не змогла підтвердити його справжність. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров написав у соцмережах, що «повідомлялося про два дрони, які залетіли в область», і що обидва були «знищені».

Джерело в оборонному відомстві України зазначило, що завод виробляє порох для стрілецької зброї, і що дрони вже атакували його в листопаді й січні.