У четвер вранці, 4 липня, було уражено Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області в рамках операції ГУР МОУ. Як повідомляє джерело Kyiv Post в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один із яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Котовськ знаходиться приблизно за 350 кілометрів від українського кордону.

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Водночас офіційна влада Росії заперечує факт ураження порохового заводу. «Губернатор» Тамбовської області Максим Єгоров, зокрема ,зазначив, що «обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем». Попри це місцеві мешканці публікують у мережі відео, на яких чітко видно влучання одного з дронів-камікадзе з подальшою детонацією та займанням на території обʼєкту.

«Якщо було збито два дрони, то чому туди все ж трапився приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше?», - риторично запитує в соцмережах один із очевидців ураження.

«Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було», - прокоментував для Kyiv Post операцію співрозмовник у ГУР МОУ.

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Тамбовський пороховий завод Росії - що треба знати

Нагадаємо, що Тамбовський пороховий завод вже не вперше стає ціллю атак українських безпілотників. Так, 19 січня цього року безпілотники ГУР МОУ вже атакували згаданий обʼєкт. Тоді один із дронів-камікадзе вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів. Безпілотники атакували завод і в листопаді минулого року.

Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.