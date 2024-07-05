Президент Словацької Республіки Петер Пеллегріні виступив проти відправки словацьких військ в Україну і не підтримує польську позицію щодо прискорення переговорів про вступ України до НАТО.

"Я чітко сказав, що як президент я ніколи не погоджуся відправити словацьких солдатів в Україну. Ця позиція незмінна", - сказав Пеллегріні на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

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При цьому він нагадав, що Словаччина проводить навчання українських військовослужбовців.

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Також Пеллегріні визнав, що у них із президентом Польщі Анджеєм Дудою розходяться думки щодо переговорів про вступ України до НАТО.

"Президент Дуда виступає за якнайшвидший початок переговорів про вступ України дов НАТО. А ми закликаємо до стриманості, щоб ці переговори не спричинили ще більшої ескалації напруги і не спровокували Росію на ще більшу агресію", - пояснив президент Словаччини.

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