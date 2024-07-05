Американська корпорація Microsoft наприкінці червня традиційно визначилася з переліком найголовніших партнерів року. Регіональним переможцем в Україні став найбільший оператор електронних комунікацій — Київстар.

Нагородою Microsoft Partner of the Year Awards відзначають найголовніших партнерів корпорації, які впродовж року розробляли та запускали дійсно значущі та інноваційні рішення на базі технологій Microsoft. У 2024 році переможців обирали з понад 4700 партнерів, які знаходяться по всьому світу.

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«Цьогорічні переможці сприяли цифровій трансформації та досягненню успішних результатів для наших спільних клієнтів, надаючи доступні та стійкі послуги», – йдеться у заяві Microsoft. – «Така відданість клієнтам підтримує нашу місію – давати можливість кожній людині та організації на планеті досягати більшого».

«Ми пишаємось тим, що отримали цю нагороду, особливо враховуючи значущість проєкту, який приніс нам таке визнання, – коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар. – Це стартап UADAMAGE, який за допомогою супутникових зображень та штучного інтелекту аналізує постраждалі внаслідок війни території. Наші спеціалісти допомогли проєкту побудувати простішу архітектуру для зберігання й опрацювання даних, розробити стійке хмарне рішення та безперешкодно перенести систему в Azure Cloud. Так, UADAMAGE отримав обчислювані потужності для масштабування своїх операцій».

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Київстар є стратегічним партнером Microsoft в Україні з 2019 року. За цей час партнерство перетворилося на комплексну практику хмарного консалтингу, до якої залучено понад 20 експертів компанії, які обслуговують сотні бізнес-клієнтів.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на квітень 2024 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком-технології і в найближчі три роки планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 26 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

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