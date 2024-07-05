Платформа YouTube заблокувала офіційні канали низки російських виконавців через санкції ЄС, пише російське видання "Настоящее Время".

YouTube заблокував канали підсанкційних російських виконавців

Відеохостинг заблокував офіційні канали російських виконавців Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса та Юлії Чичеріної, на яких Євросоюз наклав санкції.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Співак Шаман сам повідомив про блокування свого каналу, який має 2 млн підписників, зазначивши, що відеохостинг заблокував його через те, що "він росіянин".

Advertisement

Євросоюз запровадив санкції проти Гагаріної та Шамана на початку тижня.

Казахстан скасував концерт російського співака Лепса

Нагадаємо, що ще у 2023 році Казахстан скасував концерт співака Григорія Лепса після хвилі обурення через його підтримку вторгнення РФ в Україну.

Як зазначалося, рішення про скасування концерту ухвалили за кілька днів після того, як виконавець пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти російським військовим. Окрім того, тоді він також підтримав пропозицію іншого артиста виділити мільйон рублів ($12 тис.) за кожен знищений у ході бойових дій український танк.

Європейська комісія підтримала виділення Україні майже €4,2 мільярда
Більше по темі

Європейська комісія підтримала виділення Україні майже €4,2 мільярда

Транш планується у межах програми Ukraine Facility. Це рішення ще має схвалити Рада ЄС.
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі Росія
Над Балтійським морем фінські та шведські пілоти перехопили російські винищувачі
Київ Пост
6г тому
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів Росія
У Німеччині судили бізнесмена, який постачав Росії компоненти для дронів
Київ Пост
6г тому
Європейська комісія підтримала виділення Україні майже €4,2 мільярда ВАЖЛИВО Європейський Союз
Європейська комісія підтримала виділення Україні майже €4,2 мільярда
Київ Пост
8г тому
Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Міжнародні відносини
Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України
За матеріалами Укрінформ
10г тому
Спонсорований контент
" Попередній Корпорація Microsoft назвала Київстар партнером року в Україні
Далі » СБУ затримала жіночу агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Одесі