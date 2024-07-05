Платформа YouTube заблокувала офіційні канали низки російських виконавців через санкції ЄС, пише російське видання "Настоящее Время".
YouTube заблокував канали підсанкційних російських виконавців
Відеохостинг заблокував офіційні канали російських виконавців Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса та Юлії Чичеріної, на яких Євросоюз наклав санкції.
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Співак Шаман сам повідомив про блокування свого каналу, який має 2 млн підписників, зазначивши, що відеохостинг заблокував його через те, що "він росіянин".
Євросоюз запровадив санкції проти Гагаріної та Шамана на початку тижня.
Казахстан скасував концерт російського співака Лепса
Нагадаємо, що ще у 2023 році Казахстан скасував концерт співака Григорія Лепса після хвилі обурення через його підтримку вторгнення РФ в Україну.
Як зазначалося, рішення про скасування концерту ухвалили за кілька днів після того, як виконавець пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти російським військовим. Окрім того, тоді він також підтримав пропозицію іншого артиста виділити мільйон рублів ($12 тис.) за кожен знищений у ході бойових дій український танк.