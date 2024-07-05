Платформа YouTube заблокувала офіційні канали низки російських виконавців через санкції ЄС, пише російське видання "Настоящее Время".

YouTube заблокував канали підсанкційних російських виконавців

Відеохостинг заблокував офіційні канали російських виконавців Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса та Юлії Чичеріної, на яких Євросоюз наклав санкції.

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Співак Шаман сам повідомив про блокування свого каналу, який має 2 млн підписників, зазначивши, що відеохостинг заблокував його через те, що "він росіянин".

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Євросоюз запровадив санкції проти Гагаріної та Шамана на початку тижня.