В ОВА додали, що зафіксовано 9 випадків руйнування житла, але мирне населення не постраждало.

РФ використала 133 дрони різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 133 з артилерії.

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Під ударами перебували 10 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Мирне, Роботине, Левадне, Малинівка, Приморське, Лобкове та Плавнів.

Ворожі війська завдали 272 удари на Запоріжжі за добу, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Запоріжжя обстріляли майже 390 разів – що відомо

Нагадаємо, що З 2 по 3 липня російські сили завдали 386 ударів по Запорізькій області.

Від обстрілів постраждали Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Степногірськ.

Для ударів країна-агресор використовувала 195 БпЛА різних типів і здійснила 10 обстрілів із РСЗВ, 180 із артилерії, а також завдала авіаційного удару по Малинівці.

Більше по темі РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу ОВА отримала 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

До Запорізької ОВА надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й одного постраждалого.