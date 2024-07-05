Ворожі війська завдали 272 удари на Запоріжжі за добу, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росія обстріляла Запорізький регіон
Під ударами перебували 10 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Мирне, Роботине, Левадне, Малинівка, Приморське, Лобкове та Плавнів.
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РФ використала 133 дрони різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 133 з артилерії.
В ОВА додали, що зафіксовано 9 випадків руйнування житла, але мирне населення не постраждало.
Запоріжжя обстріляли майже 390 разів – що відомо
Нагадаємо, що З 2 по 3 липня російські сили завдали 386 ударів по Запорізькій області.
Від обстрілів постраждали Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка та Степногірськ.
Для ударів країна-агресор використовувала 195 БпЛА різних типів і здійснила 10 обстрілів із РСЗВ, 180 із артилерії, а також завдала авіаційного удару по Малинівці.
РФ ударила по Запорізькій області понад 440 разів за добу
До Запорізької ОВА надійшли 14 повідомлень про руйнування житла й одного постраждалого.