Служба безпеки України повідомила про знешкодження агентурної групи російської спеслужби в Одесі, в якій були задіяні три місцеві мешканки віком від 19 до 23 років.

СБУ ліквідувала агентурну групу ФСБ в Одесі

Зловмисниці обходили місто під виглядом дружніх прогулянок, а потім фотографувалися на тлі потрібного об'єкта, зокрема робили селфі з геолокаційною прив’язкою. Отримані розвіддані жінки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ.

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ФСБ цікавили координати військкоматів та медустанов, де проходять лікування воїни ЗСУ.

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Фото: Служба безпеки України

Агентки також намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони.

Для конспірації вони користувалися вигаданими ніками в анонімному чаті.

За кожне виконане завдання РФ надсилала їм грошову "винагороду". Крім того, зрадниці просили Росію про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

СБУ затримала всіх трьох агенток, коли ті готували черговий фотозвіт для ФСБ.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує жіночій агентурній групі ФСБ в Одесі

На підставі отриманих доказів затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Їм загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала агентку ФСБ, яка вербувала коригувальників на Сумщині

Нагадаємо, що 3 липня Служба безпеки повідомила про затримання агентки ФСБ, яка намагалася завербувати коригувальників на Сумщині.

Як зазначалось, жінка регулярно об’їжджала місцевість і випитувала дані у знайомих, а також намагалась установити контакти з колишніми та чинними працівниками оборонних заводів. Після виявлення потенційних поплічників, агентка намагалася залучити їх до власної мережі інформаторів за грошову винагороду від РФ.

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Зрадницю дистанційно завербувала російська спецслужба та призначила їй куратора через родичів, які живуть у РФ і підтримують збройну агресію проти України.