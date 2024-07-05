Російський президент Владімір Путін має намір продовжувати вести тактику повзучої окупації та виснаження ЗСУ, розраховуючи на припинення допомоги країн Заходу Україні, повідомили в Інституті дослідження війни (ISW).

Путін продовжить війну на виснаження

Як зазначають аналітики, у своїй нещодавній заяві, яку Путін виголосив під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), він відкинув участь РФ у будь-яких "значущих переговорах" щодо угоди про припинення вогню.

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Президент РФ вимагав "незворотної демілітаризації" України як передумови для припинення вогню, тобто фактичної капітуляції.

"Замість того, аби запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, Путін відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню", – зауважили в ISW.

В Інституті додали, що Путін вже не сприймає Верховну Раду як можливу точку контакту для переговорів попри те, що раніше заявляв про неї як про нібито єдину легітимну українську структуру, з якою РФ може вести переговори.

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"Росія використає перерву в режимі припинення вогню для відновлення та розширення своїх сил і для подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії з метою знищення української держави", – наголосили в ISW.

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Війна на виснаження відповідає меті й стратегії Путіна

Нагадаємо, що раніше співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова зазначив, що стратегія Росії щодо війни на виснаження повністю збігається з метою російського лідера.

У Центрі Разумкова зазначали, що за останній рік війна перейшла у фазу "війни на виснаження". Спроба контрнаступу ЗСУ рік тому та активні спроби РФ провести власний наступ показали, що жодна зі сторін нині не має спроможності здійснити наступальну операцію кардинального масштабу.

"Щоденні штурмові дії ворога мають дуже обмежені тактичні здобутки й високі втрати, але вони ефективно слугують наступу ворога й політичним цілям Путіна", – наголосили в Центрі Разумкова.