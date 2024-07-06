У пʼятницю російські війська скинули на Селидове Донецької області дві керовані авіабомби. 

Загинуло пʼятеро людей. Ще 11 - поранені. 

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Це дані прокуратури. 

Армія РФ обстріляла Селидове

Напередодні окупанти двічі вдарили по місту. 

«5 липня 2024 року, о 15:30, російська армія обстріляла м. Селидове. Через годину війська держави-агресора завдали повторного удару по населеному пункту», - повідомили в обласній прокуратурі. 

За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси та «ФАБ-500». 

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В зоні ураження опинився приватний сектор та багатоквартирні будинки.

«Обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці й промислова будівля», - уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Через обстріл Селидового загинуло 5 людей

Жертвами росіян стали 5 цивільних. 

Ще 11 людей постраждали. Це 4 жінки та 7 чоловіків віком від 28 до 71 року. 

У них - поранення різного ступеня тяжкості. У потерпілих діагностували забій, опік й осколкові поранення. 

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