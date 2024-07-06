У пʼятницю російські війська скинули на Селидове Донецької області дві керовані авіабомби.
Загинуло пʼятеро людей. Ще 11 - поранені.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Це дані прокуратури.
Армія РФ обстріляла Селидове
Напередодні окупанти двічі вдарили по місту.
«5 липня 2024 року, о 15:30, російська армія обстріляла м. Селидове. Через годину війська держави-агресора завдали повторного удару по населеному пункту», - повідомили в обласній прокуратурі.
За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси та «ФАБ-500».
В зоні ураження опинився приватний сектор та багатоквартирні будинки.
«Обидві бомби влучили на територію підприємств. Пошкодження різного ступеня отримали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці й промислова будівля», - уточнив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Через обстріл Селидового загинуло 5 людей
Жертвами росіян стали 5 цивільних.
Ще 11 людей постраждали. Це 4 жінки та 7 чоловіків віком від 28 до 71 року.
У них - поранення різного ступеня тяжкості. У потерпілих діагностували забій, опік й осколкові поранення.