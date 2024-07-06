В зоні ураження опинився приватний сектор та багатоквартирні будинки.

За попередніми даними, ворог використав касетні боєприпаси та «ФАБ-500».

«5 липня 2024 року, о 15:30, російська армія обстріляла м. Селидове. Через годину війська держави-агресора завдали повторного удару по населеному пункту», - повідомили в обласній прокуратурі.

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У пʼятницю російські війська скинули на Селидове Донецької області дві керовані авіабомби.

Через обстріл Селидового загинуло 5 людей

Жертвами росіян стали 5 цивільних.

Ще 11 людей постраждали. Це 4 жінки та 7 чоловіків віком від 28 до 71 року.

У них - поранення різного ступеня тяжкості. У потерпілих діагностували забій, опік й осколкові поранення.