У п'ятницю, 5 липня, відбулися два матчі Євро-2024: 

Португалія - Франція

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Іспанія - Німеччина

Іспанія вийшла у півфінал Євро-2024

Іспанія перемогла Німеччину та стала першим півфіналістом Євро-2024 з футболу. 

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь іспанської збірної. 

Перемогу іспанцям принесли Дані Ольмо та Мікель Меріно. 

Серед німців відзначився Флоріан Вірц, який забив гол у ворота іспанців.  

Іспанія - Німеччина / AFP

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Франція обіграла Португалію у серії пенальті 

Другим півфіналістом Євро-2024 стала Франція. 

Напередодні французи обіграли португальців.

Основний і додатковий час поєдинку завершився нічиєю. Переможця визначили у серії пенальті.

Відтак, результат матчу ​​Португалія - Франція - 0:0 (пенальті - 3:5).

Тепер Франція зіграє з Іспанією у півфіналі. Команди зустрінуться 9 липня у Мюнхені.

Форвард збірної Португалії Рафаель Леао б’є по м’ячу під час матчу Євро-2024 між Португалією та Францією. 5 липня 2024 року / AFP

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Євро-2024: розклад матчів 6 липня 

У суботу відбудуться два матчі: 

Англія - Швейцарія, 19:00

Нідерланди - Туреччина, 22:00

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