У п'ятницю, 5 липня, відбулися два матчі Євро-2024:
Португалія - Франція
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Іспанія - Німеччина
Іспанія вийшла у півфінал Євро-2024
Іспанія перемогла Німеччину та стала першим півфіналістом Євро-2024 з футболу.
Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь іспанської збірної.
Перемогу іспанцям принесли Дані Ольмо та Мікель Меріно.
Серед німців відзначився Флоріан Вірц, який забив гол у ворота іспанців.
Франція обіграла Португалію у серії пенальті
Другим півфіналістом Євро-2024 стала Франція.
Напередодні французи обіграли португальців.
Основний і додатковий час поєдинку завершився нічиєю. Переможця визначили у серії пенальті.
Відтак, результат матчу Португалія - Франція - 0:0 (пенальті - 3:5).
Тепер Франція зіграє з Іспанією у півфіналі. Команди зустрінуться 9 липня у Мюнхені.
Євро-2024: розклад матчів 6 липня
У суботу відбудуться два матчі:
Англія - Швейцарія, 19:00
Нідерланди - Туреччина, 22:00