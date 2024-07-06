У п'ятницю, 5 липня, відбулися два матчі Євро-2024:

Португалія - Франція

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Іспанія - Німеччина

Іспанія вийшла у півфінал Євро-2024

Іспанія перемогла Німеччину та стала першим півфіналістом Євро-2024 з футболу.

Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь іспанської збірної.

Перемогу іспанцям принесли Дані Ольмо та Мікель Меріно.

Серед німців відзначився Флоріан Вірц, який забив гол у ворота іспанців.

Іспанія - Німеччина / AFP

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Франція обіграла Португалію у серії пенальті

Другим півфіналістом Євро-2024 стала Франція.

Напередодні французи обіграли португальців.

Основний і додатковий час поєдинку завершився нічиєю. Переможця визначили у серії пенальті.

Відтак, результат матчу ​​Португалія - Франція - 0:0 (пенальті - 3:5).

Тепер Франція зіграє з Іспанією у півфіналі. Команди зустрінуться 9 липня у Мюнхені.

Форвард збірної Португалії Рафаель Леао б’є по м’ячу під час матчу Євро-2024 між Португалією та Францією. 5 липня 2024 року / AFP

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Євро-2024: розклад матчів 6 липня

У суботу відбудуться два матчі:

Англія - Швейцарія, 19:00

Нідерланди - Туреччина, 22:00