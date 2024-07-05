Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, віцепремʼєр-міністр - міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой та міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску підписали спільну заяву і меморандум про взаєморозуміння щодо боротьби з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням.

Про це заявив Попшой після тристоронніх переговорів, передає кореспондент Укрінформу.

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Глави МЗС України, Молдови та Румунії підписали меморандум у Кишиневі - що відомо

«Сьогодні ми підписали два важливі документи в межах тристороннього формату, а саме спільну заяву трьох міністрів закордонних справ, а також меморандум про взаєморозуміння між міністром закордонних справ Молдови, міністром закордонних справ Румунії та міністром закордонних справ України про боротьбу з інформаційними маніпуляціями та іноземним втручанням», - сказав Попшой.

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На саміті G7 у червні країни-учасниці домовились надати 50 млрд доларів на підтримку України.

За його словами, у спільній заяві сказано, що держави мають спільні погляди щодо безпекового середовища, а також рішуче налаштовані щодо демократичного, мирного та процвітаючого майбутнього.

Окрім того, документ спрямований на зміцнення відносин між країнами у політичній, економічній, енергетичній, інфраструктурній сферах та боротьбі з дезінформацією.

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«У цих документах аналізується солідарність і підтримка Молдови та Румунії щодо України та її народу, який продовжує героїчно боротися у неспровокованій, невиправданій та незаконній війні РФ проти України. Ми підтверджуємо нашу спільну відданість суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України», - сказав міністр закордонних справ Молдови.

Україна, Молдова і Румунія обговорили доставки обладнання для української енергосистеми - подробиці

Дмитро Кулеба заявив, що представники міністерств енергетики України, Молдови та Румунії готують рішення про доставку обладнання, необхідного Україні, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо створити енергетичну зону без кордонів для газу, електрики та, зрештою, водню, збільшуючи виробництво, розвиваючи інфраструктуру та застосовуючи кращу інфраструктуру для транспортування газу”, – сказав Кулеба.

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Міністр поінформував, що на зустрічі були представники міністерств енергетики трьох країн, які підготують рішення про доставку обладнання, якого українська енергетика найбільше потребує на тлі російських атак.

“Кожна одиниця буде в пригоді, і щойно рішення, які ми сьогодні обговорювали, втілять у життя, вони дуже допоможуть забезпечити енергетичну безпеку в Україні”, – наголосив глава МЗС.

Він додав, що представники міністерств інфраструктури трьох країн обговорили співробітництво щодо розбудови транспортної інфраструктури на Дунаї, у морських портах та пунктах перетину. Сторони визначили, що потрібно зробили в країнах, щоб сприяти вільному обороту товарів і громадян.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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