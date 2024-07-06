Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в п'ятницю, 5 липня, вперше з'явився на публіці після замаху.

Він виступив під час вечірньої церемонії з нагоди словацького державного свята - Дня святих Кирила та Мефодія.

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Глава Уряду розкритикував своїх ліберальних політичних опонентів

Фіцо похвалив Орбана за візит у Москву

Роберт Фіцо похвалив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його візит до Володимира Путіна.

Мовляв, він би приєднався до свого угорського колеги під час поїздок до Києва і Москви, якби дозволяло здоров’я.

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«Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров'я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього», - сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини вважає, що зараз не вистачає мирних переговорів та ініціатив.

Візит Орбана до Путіна

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Росії та зустрівся з Володимиром Путіним.

Угорський політик заявив, що поїхав до РФ для продовження «мирної місії».

Головний європейський дипломат Жозеп Боррель сказав, що Орбан у Москві «не представляє ЄС».

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В українському МЗС заявили, що Будапешт не погоджував з Києвом цей візит.

До цього угорський прем'єр відвідав Київ та провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, яка має зняти проблеми між обома країнами.

Замах на Роберта Фіцо

Прем’єра Словаччини Роберта Фіцо поранили 15 травня після виїзного засідання уряду у місті Гандлова.

Його госпіталізували з тяжкими пораненнями. Чиновник переніс кілька операцій. Лікарі стабілізували стан Фіцо.

Підозрюваним у замаху на словацького політика є 71-річний письменник Юрай Цинтула.