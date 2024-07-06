У ніч на 6 липня російські війська спрямували по Україні 27 «шахедів».

Наша ППО збила 24 ударних дрони.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Сили ППО збили 24 «шахеди» цієї ночі

Окупанти запускали дрони із території окупованого Криму та Курської області РФ.

Українська протиповітряна оборона працювала у 12 областях - у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській.

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Росіяни атакували обʼєкт енергетики на Сумщині

На Сумщині росіяни вдарили по обʼєкту енергетичної інфраструктури.

Через атаку були знеструмлені населені пункти Охтирського та Сумського районів.

Також без світла залишається частина Сум.

«Через атаку російської армії на об’єкти енергетики знеструмлено понад 100 тисяч точок обліку споживачів. Це 348 населених пунктів (Охтирський район та частина Сумського)», - уточнили в Сумиобленерго.