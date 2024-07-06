Володимир Путін використав зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
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На думку аналітиків ISW, остаточною метою Путіна є знищення української державності.
Путін використав зустріч з Орбаном
На пресконференції з Орбаном Путін відверто відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів, відступивши від своєї звичайної удаваної зацікавленості в переговорах.
За словами російського диктатора, угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню. Оскільки це, на думку Путіна, дозволило б Україні перегрупуватися і переозброїтися.
Російський диктатор заявив, що РФ виступає за «повне» і «остаточне» припинення конфлікту (війни РФ в Україні - ред.).
«Однак Путін на даний момент не бажає погоджуватися ані на що, крім знищення української державності та ідентичності, про що постійно свідчать його висловлювання та вимоги», - вважають в ISW.
Аналітики Інституту зазначають, що Путін майже напевно прагне використати капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети – повалення української влади і заміна її політичною системою, яка йому до вподоби.
В ISW переконані, що українські контрнаступальні операції зі звільнення оперативно важливих територій залишаються найефективнішим способом підірвати впевненість Путіна та його прихильність до бажаної кінцевої мети його агресивної війни проти України.
Також у звіті наголошується, що Захід повинен поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати розрахунки Путіна і уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.
Орбан зустрівся з Путіним
Цього тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, де зустрівся з українським керівництвом.
Потім він поїхав до Росії.
Під час спільної пресконференції в Москві Орбан і Путін висловилися щодо «мирного процесу» в Україні.
Зокрема, кремлівський очільник повторив пропагандистські наративи РФ. У той час, як угорський прем’єр зазначив, що зрозумів, наскільки позиції сторін далекі одна від одної.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що візит Віктора Орбана до Росії - його власна ініціатива і він не представляє Європейський Союз.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у зв’язку з цим візитом висловила переконання, що «умиротворення» не зупинить Путіна в його війні проти України.
В українському МЗС наголосили, що Орбан не погоджував з Києвом свою поїздку до Путіна.
У відомстві нагадали, що принцип «жодних домовленостей про Україну без України» залишається непорушним, і закликає усю світову спільноту дотримуватися його.