Сергій Коляда
Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
Спонсорований контент
" Попередній В ISW проаналізували зустріч Путіна та Орбана
Далі » У суботу скасували відключення світла на кілька годин