«Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою Укренерго графіки відключень НЕ застосовуватимуться до 16:00», - повідомили в ДТЕК.

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За вказівкою Укренерго графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00.

Далі відключення світла планується за графіком.

У компанії пояснили, що це повʼязано зі зменшення споживання у вихідні дні та збільшенням виробітку сонячних електростанцій.

Обмеження не застосовуватимуть сьогодні вдень - з 10:00 до 15:00 ( згодом продовжили до 16:00 ).

Вперше за тривалий час Укренерго скасувало відключення електроенергії по всій Україні.

Відключення світла може поменшати за місяць

У Міненерго прогнозують, що приблизно за місяць в Україні може зменшитися кількість відключень електроенергії.

Постійним ризиком для української енергетики є російські атаки.

Однак, крім обстрілів, на відключення світла впливає також і спека.

«На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення», - сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

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РФ вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини

Цієї ночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Були знеструмлені населені пункти в Сумському та Охтирському районах. Також без електроенергії опинилась частина Сум.

Чергову атаку по українській енергетиці підтвердили й в Укренерго. Там зазначили, що без світла також були окремі райони Харківщини.