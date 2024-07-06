Оновлено 12:30
За вказівкою Укренерго графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00.
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«Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою Укренерго графіки відключень НЕ застосовуватимуться до 16:00», - повідомили в ДТЕК.
У суботу вдень скасували відключення світла
Вперше за тривалий час Укренерго скасувало відключення електроенергії по всій Україні.
Обмеження не застосовуватимуть сьогодні вдень - з 10:00 до 15:00 (згодом продовжили до 16:00).
У компанії пояснили, що це повʼязано зі зменшення споживання у вихідні дні та збільшенням виробітку сонячних електростанцій.
Далі відключення світла планується за графіком.
Відключення світла може поменшати за місяць
У Міненерго прогнозують, що приблизно за місяць в Україні може зменшитися кількість відключень електроенергії.
Постійним ризиком для української енергетики є російські атаки.
Однак, крім обстрілів, на відключення світла впливає також і спека.
«На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення», - сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник.
РФ вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини
Цієї ночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Сумської області.
Були знеструмлені населені пункти в Сумському та Охтирському районах. Також без електроенергії опинилась частина Сум.
Чергову атаку по українській енергетиці підтвердили й в Укренерго. Там зазначили, що без світла також були окремі райони Харківщини.