Вночі дрони атакували Краснодарський край РФ.
За даними оперативного штабу Краснодарського краю, під прицілом були об’єкти в Єйському, Ленінградському та Павловському районах.
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На двох нафтобазах загорілися резервуари з пальним.
Удари по нафтобазах РФ
Росіяни стверджують, що їхня ППО збила безпілотники в Єйську. Але уламки пошкодили вежу стільникового зв’язку.
На нафтобазі в станиці Павловській загорілися резервуари з паливом - нібито через падіння уламків збитого дрона.
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Паливо спалахнуло і в резервуарі на нафтобазі в станиці Ленінградській.
За попередньою офіційною інформацією, постраждалих немає.