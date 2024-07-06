Вночі дрони атакували Краснодарський край РФ.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, під прицілом були об’єкти в Єйському, Ленінградському та Павловському районах.

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На двох нафтобазах загорілися резервуари з пальним.

Удари по нафтобазах РФ

Росіяни стверджують, що їхня ППО збила безпілотники в Єйську. Але уламки пошкодили вежу стільникового зв’язку.

На нафтобазі в станиці Павловській загорілися резервуари з паливом - нібито через падіння уламків збитого дрона.