На Рівненщині ідентифікували всіх загиблих у масштабній аварії.
Напередодні автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом.
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Смертельна ДТП сталася поблизу села Верхів у Рівненському районі.
Хто загинув у жахливій ДТП на Рівненщині
Наразі відомо про 14 жертв.
Це водії обох транспортних засобів та 12 пасажирів мікроавтобуса. Серед загиблих - 6-річний хлопчик.
Ще одну жінку намагаються врятувати медики.
«За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі», - повідомили в Офісі генпрокурора.
«Рятувальниками, за допомогою спеціального обладнання, було деблоковано 7 загиблих осіб з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter та 1 водія з під вантажного автомобіля», - додали в ДСНС.
У поліції назвали можливого винуватця аварії
За попередніми даними, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршруткою «Рівне-Хмельницький».
«Поліцейські встановили, що 56-річний водій сідлового тягача «Daf» із автоцистерною-напівпричепом виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням «Рівне-Хмельницький», яким керував 38-річний рівнянин», - розповіли в поліції.