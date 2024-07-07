«За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин, Хмельницької області, борються лікарі», - повідомили в Офісі генпрокурора.

Це водії обох транспортних засобів та 12 пасажирів мікроавтобуса. Серед загиблих - 6-річний хлопчик.

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На Рівненщині ідентифікували всіх загиблих у масштабній аварії.

«Рятувальниками, за допомогою спеціального обладнання, було деблоковано 7 загиблих осіб з автомобіля Mercedes-Benz Sprinter та 1 водія з під вантажного автомобіля», - додали в ДСНС.

У поліції назвали можливого винуватця аварії

За попередніми даними, водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршруткою «Рівне-Хмельницький».

«Поліцейські встановили, що 56-річний водій сідлового тягача «Daf» із автоцистерною-напівпричепом виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням «Рівне-Хмельницький», яким керував 38-річний рівнянин», - розповіли в поліції.