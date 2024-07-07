Протягом доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів Донецької області.

Загинуло двоє людей. Ще вісім - поранені.

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Жертвами росіян стали жителі Українська та Нью-Йорка.

Росія вбиває цивільних

По Українську росіяни вдарили з «Ураганів» і «Смерчів».

Через російські атаки у місті загинула людина. Ще троє - постраждали. Пошкоджені приватний та багатоповерхові будинки. Зачепило гаражі.

З артилерії окупанти обстріляли Нью-Йорк. У селищі також один загиблий та троє поранених.

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Від ударів росіян постраждали мешканці Зоряного та Часового Яру.