Протягом доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів Донецької області.
Загинуло двоє людей. Ще вісім - поранені.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Жертвами росіян стали жителі Українська та Нью-Йорка.
Росія вбиває цивільних
По Українську росіяни вдарили з «Ураганів» і «Смерчів».
Через російські атаки у місті загинула людина. Ще троє - постраждали. Пошкоджені приватний та багатоповерхові будинки. Зачепило гаражі.
З артилерії окупанти обстріляли Нью-Йорк. У селищі також один загиблий та троє поранених.
Від ударів росіян постраждали мешканці Зоряного та Часового Яру.
З РСЗВ «Смерч» армія РФ накрила Покровськ. Руйнувань зазнали адміністративні будівлі.
На Михайлівку Росія спрямувала керовану авіабомбу «УМПБ Д-30СН». Пошкоджені приватні будинки.
КАБом окупанти вдарили по Торецьку.
Загалом за добу в регіоні пошкоджено 30 цивільних об’єктів. Більшість із них - це житлові будинки.