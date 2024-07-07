Протягом доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. 

Загинуло двоє людей. Ще вісім - поранені. 

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Жертвами росіян стали жителі Українська та Нью-Йорка. 

Росія вбиває цивільних 

По Українську росіяни вдарили з «Ураганів» і «Смерчів». 

Через російські атаки у місті загинула людина. Ще троє - постраждали. Пошкоджені приватний та багатоповерхові будинки. Зачепило гаражі.

З артилерії окупанти обстріляли Нью-Йорк. У селищі також один загиблий та троє поранених. 

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Від ударів росіян постраждали мешканці Зоряного та Часового Яру.

З РСЗВ «Смерч» армія РФ накрила Покровськ. Руйнувань зазнали адміністративні будівлі. 

На Михайлівку Росія спрямувала керовану авіабомбу «УМПБ Д-30СН». Пошкоджені приватні будинки. 

КАБом окупанти вдарили по Торецьку. 

Загалом за добу в регіоні пошкоджено 30 цивільних об’єктів. Більшість із них - це житлові будинки. 

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