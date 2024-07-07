Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Воронезькій області. 

Губернатор області Олександр Гусєв стверджує начебто всі БПЛА збили. Скільки саме - він не уточнив. 

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Однак, нібито уламки впали на склад «вибухонебезпечних об'єктів». 

Там зайнялася пожежа. 

Атака на склад боєприпасів у Воронезькій області: детонація триває

«У Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів», - визнав Олександр Гусєв. 

За його словами, ніхто не постраждав.

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Станом на ранок детонація триває. 

У межах населеного пункту Підгоренського району, де вибухає склад, ввели режим надзвичайної ситуації.

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