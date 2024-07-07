Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Воронезькій області.
Губернатор області Олександр Гусєв стверджує начебто всі БПЛА збили. Скільки саме - він не уточнив.
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Однак, нібито уламки впали на склад «вибухонебезпечних об'єктів».
Там зайнялася пожежа.
Атака на склад боєприпасів у Воронезькій області: детонація триває
«У Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів», - визнав Олександр Гусєв.
За його словами, ніхто не постраждав.
Станом на ранок детонація триває.
У межах населеного пункту Підгоренського району, де вибухає склад, ввели режим надзвичайної ситуації.
Місцевих жителів евакуюють до пунктів тимчасового розміщення.
За даними російської влади, внаслідок одного з вибухів загорілась господарська будівля житлового будинку.
Водночас Міністерство оборони РФ про безпілотники над Воронезькою областю не повідомляє.
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У відомстві звітують лише про збитий дрон над Бєлгородською областю.