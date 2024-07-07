У неділю о 8-й ранку відкрились дільниці для голосування у другому турі дострокових парламентських виборів на материковій Франції.

Тим часом у Гваделупі та на Мартиніці результати вже відомі, оскільки виборці на заморських територіях та в департаментах Франції проголосували напередодні, передає Укрінформ з посиланням на France Info.

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У Новій Каледонії другий тур виборів завершився вранці за паризьким часом. А онлайн голосування для французів, що проживають за кордоном, закінчилось ще у четвер.

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Парламентські вибори у Франції

У першому турі вже обрали 76 депутатів, усього в Національній асамблеї 577 місць, тож сьогодні обиратимуть решту.

Проголосувати сьогодні зможуть 43,3 мільйона французів, перші показники явки з’являться опівдні.

У другому турі усі опитування передбачають перемогу «Національному об'єднанню» та їх союзнику – частині «Республіканців», хоча існує невизначеність щодо того, чи зможе ультраправий блок отримати абсолютну більшість в Асамблеї та сформувати уряд. Щоб заблокувати такий сценарій між двома турами з виборів знялись 220 кандидатів, переважно від лівого "Народного фронту" та блоку "Разом" президента Еммануеля Макрона.

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Тепер по три кандидати змагатимуться лише у 89 округах та по чотири у двох. У переважній більшості округів (409) цієї неділі зустрінуться лише два кандидати – один від «НО», інший від лівих або ж від «Разом» чи республіканців, які не об’єднались з ультраправими в один блок.

Перші результати екзит-полу з'являться о 20-й за Парижем.

Результати першого туру

Як повідомлялося, перший тур дострокових парламентських виборів у Франції, що відбувся 30 червня, приніс перемогу ультраправому "Національному об'єднанню". Ультраправа партія та її союзники випередили "Новий народний фронт" та політсилу Еммануеля Макрона, яка фінішувала третьою.

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Національне об'єднання та його союзники вийшли на перше місце з 33,13% голосів, або понад 10,6 млн виборців. Новий народний фронт отримав 27,99% голосів, тобто трохи менш як 9 млн голосів. Президентський табір здобув 20,04% голосів, тобто понад 6,4 млн, тоді як "Республіканці" – 6,56%, тобто трохи понад 2 млн голосів виборців.