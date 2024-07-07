Дрони СБУ вдарили по великому складу боєприпасів у Воронезькій області Росії. 

Про це повідомляють поінформовані джерела Kyiv Post. 

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Дрони СБУ знищили  склад боєприпасів на території РФ

Йдеться про польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області. 

«На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї», - розповіли джерела. 

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Зазначається, що саме звідси окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні. 

«Кажуть, що згідно з прогнозом «бавовни» від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України», -  натякнули джерела. 

Вибухи у Воронезькій області

Вночі місцеві жителі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. 

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Стовп диму видно за десятки кілометрів.

Губернатор області Олександр Гусєв заявив про атаку дронів і запевнив начебто всі БПЛА збили. Кількість він не уточнив. 

Однак зазначив, нібито уламки впали на склад «вибухонебезпечних об'єктів». Після чого почалася пожежа і детонація. 

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У межах населеного пункту Підгоренського району, де вибухає склад, ввели режим надзвичайної ситуації.

Місцевих жителів вирішили евакуювати до пунктів тимчасового розміщення.

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