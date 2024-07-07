Дрони СБУ вдарили по великому складу боєприпасів у Воронезькій області Росії.

Про це повідомляють поінформовані джерела Kyiv Post.

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Дрони СБУ знищили склад боєприпасів на території РФ

Йдеться про польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області.

«На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї», - розповіли джерела.

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Зазначається, що саме звідси окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні.

«Кажуть, що згідно з прогнозом «бавовни» від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України», - натякнули джерела.