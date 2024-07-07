«На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони», - уточнили в ОСУВ «Хортиця».

Су-25 окупантів підбили на Донеччині - на Покровському напрямку.

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Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця».

Втрати Росії

За даними Генерального штабу, станом на ранок 7 липня росіяни загалом втратили майже 551 тисячу окупантів.

Лише за останню добу армія РФ не дорахується більше тисячі вояк.

Напередодні наші воїни знищили 40 артсистем ворога, 16 бойових броньованих машин, два танки та один засіб ППО. У противника ще мінус 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 16 одиниць спеціальної техніки.