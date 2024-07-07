Українські військові збили російський літак Су-25.
Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця».
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На Донеччині збили російський Су-25
Ворожу «сушку» приземлили воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Су-25 окупантів підбили на Донеччині - на Покровському напрямку.
«На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони», - уточнили в ОСУВ «Хортиця».
Втрати Росії
За даними Генерального штабу, станом на ранок 7 липня росіяни загалом втратили майже 551 тисячу окупантів.
Лише за останню добу армія РФ не дорахується більше тисячі вояк.
Напередодні наші воїни знищили 40 артсистем ворога, 16 бойових броньованих машин, два танки та один засіб ППО. У противника ще мінус 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 16 одиниць спеціальної техніки.