Російські війська штурмують на Торецькому напрямку - у районах Торецька, Північного, Залізного та Нью-Йорка.

Протягом минулої доби Сили оборони відбили там 16 ворожих атак.

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Про це розповів речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі Kyiv Post.

Окупанти діють за підтримки авіації. Противник гатить по цивільній інфраструктурі та населеним пунктам Донецької області.

Російський наступ на Торецьк

За словами речника ОСУВ «Хортиця», Сили оборони контролюють обстановку навколо Торецька.

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«Варто наголосити і підкреслити, що станом на зараз, жодних територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає», - сказав Назар Волошин.

Бої тривають на підступах до міста - в районі околиць.

Окупаційна армія намагається захопити Торецьк, незважаючи на втрати у власному війську.

«М'ясні штурми» окупантів

Речник зазначив, що противник шукає слабкі місця в українській обороні. Кидає на штурми мобілізованих та колишніх в’язнів.

«Є також присутні підрозділи «шторм z», «шторм v», які застосовуються як штурмові і часто їх використовують, щоб виявити позиції або розмінувати територію. Окупанти проводять багато так званих «м'ясних штурмів» мобільними вогневими групами», - додав Назар Волошин.

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Поряд з штурмами, війська агресора обстрілюють Торецьк з різних засобів ураження.

В ОСУВ «Хортиця» запевнили, що Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати російським військам відчутних втрат в живій силі, озброєнні та військовій техніці.

Також наші захисники здійснюють заходи з посилення стійкості оборони.