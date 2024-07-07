Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після поїздки до Росії анонсував нові «несподівані» зустрічі.

Про це він сказав в інтерв’ю швейцарському виданню Die Weltwoche.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Орбан зазначив, що такі зустрічі можуть відбутися наступного тижня.

Після поїздки до Путіна Орбан анонсував нові зустрічі

Політик не уточнив з ким планує провести перемовини.

«Наступного тижня у мене будуть зустрічі, які будуть такими ж несподіваними», - заявив Орбан після того, як з'їздив у РФ.

Advertisement

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також анонсував «мирні місії».

Він опублікував ролик, в якому порадив «провоєнним» політикам «пристебнути ремені».

«Місія миру триває і навіть стає сильнішою», - зауважив дипломат у своєму відео.

Перед цим Сіярто зазначив, що наступні шість місяців під час головування в ЄС Угорщина зосередиться на «миротворчій місії».

Візит Орбана до Києва та Москви

Цього тижня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та Москву. Спочатку він приїхав в Україну. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Потім відправився у Росію, де мав перемовини з Путіним.

Після прибуття до РФ Орбан підкреслив, що «миротворча місія триває» та назвав Москву «наступною зупинкою».

Advertisement

Заклики Орбана до «миру»

Аналітики ISW вважають, що Віктор Орбан хоче переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори, щоб підірвати європейську підтримку України.

Фахівці зазначають, що угорський прем'єр продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, попри відмову президента Росії Володимира Путіна від посередництва чи серйозних переговорів.

«Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України», - йдеться у звіті ISW.