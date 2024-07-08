Як показали перші екзитполи після недільних виборів у Франції, коаліція лівих партій, схоже, перемогла і ультраправу партію Марін Ле Пен, і лівоцентристську коаліцію президента Емманюеля Макрона. Агенція Франс Пресс назвала це «приголомшливим результатом» парламентських виборів.

У другому турі жодна з партій чи коаліцій не здобула абсолютної більшості, і досить несподівано удача відвернулася від партії Марін Ле Пен «Національне об’єднання» (RN), яка була налаштована змінити курс країни в ключових сферах, особливо в питанні допомоги Україні.

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Після першого раунду виборів 30 червня партія Ле Пен очолювала перегони, і результати опитувань перед другим туром у неділю показували, що в новому парламенті заправлятиме саме вона. Але екзитполи показали, що її випереджає «Новий народний фронт» (NFP) – коаліція Соціалістів, Зелених, Комуністів і ультралівої партії «Франція нескорена» (LFI). Ця коаліція була створена місяць тому після того, як Макрон призначив дострокові вибори. Втім, їй, швидше за все, не вистачить мандатів для монобільшості, тож протягом наступних кількох тижнів Франції може загрожувати політична криза.

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Як зазначає AFP, у неділю ввечері стало ясно, що в новому парламенті центристський альянс Макрона матиме на кількадесят місць менше, але його результат виявився «кращим, ніж очікувалось». Макрон, як сказав один із його помічників, закликав до «розсудливості й аналізу результатів».

Прихід ультраправих сил до влади у Франції мав би дуже серйозні наслідки для України: тоді би вже не йшлося про відправлення французьких військових в Україну і та вже не мала би дозволу бити далекобійними французькими ракетами по території Росії, про що Ле Пен заявила напередодні виборів в інтерв’ю CNN.

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Макрон одним із перших лідерів публічно дав Україні дозвіл на використання Західної зброї для ударів по цілях на території РФ, подавши приклад Вашингтону та іншим союзникам. Коли ті вчинили так само, становище на фронті помітно змінилося не на користь Кремля.

У своєму інтерв’ю CNN Ле Пен заявила, що її «червона лінія» в питанні України – це не дати Франції стати «воюючою стороною».

Як повідомила AFP, після виборів у Франції прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що в Росії будуть «розчаровані», а в Україні «зітхнуть із полегшенням», а прем’єр-міністр Іспанії, соціаліст Педро Санчес поздоровив Францію, де «не пройшли ультраправі».

ЗСУ збили Су-25 на Донеччині, просуваються на Харківщині

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У неділю пресофіцери ОСУВ «Хортиця» повідомили про збиття російського штурмовика Су-25 на Покровському напрямку. Якщо ця інформація підтвердиться, то загальна кількість збитих російських літаків сягне 361.

«На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу" — повідомили в ОСУВ "Хортиця".