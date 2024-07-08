Сили країни-агресора здійснили 282 обстріли за добу в Запорізькій області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
РФ обстріляла Запоріжжя
Під удари потрапили 7 населених пунктів: Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Староукраїнка, Малинівка та Левадне.
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Ворог застосував 108 безпілотників різних типів і здійснив 9 обстрілів із РСЗВ та 163 з артилерії.
Згідно з даними ОВА, надійшли 2 повідомлення про руйнування житла, але мирне населення не постраждало.
Попередні обстріли Запорізької області – що відомо
Нагадаємо, що з 4 по 5 липня ворожі війська завдали 272 ударів по Запорізькому регіону.
Як зазначалось, ЗС РФ використали 133 безпілотники різних типів і здійснили 6 обстрілів із РСЗВ та 133 з артилерії.
Зафіксувано 9 випадків руйнування житла, але цивільні не постраждали.