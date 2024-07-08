ЗС РФ обстріляли 15 населених пунктів на Херсонщині, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
РФ вдарила по Херсонські області
Згідно з даними від місцевої ОВА, під обстріли потрапили Берислав, Тягинка, Кізомис, Велетенське, Комишани, Одрадокам'янка, Ромашкове, Білозерка, Новоолександрівка, Понятівка, Михайлівка, Антонівка, Клапая, Шевченківка та місто Херсон.
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Окрім будинків, уражень зазнали адмінбудівля, магазин, газогін, господарські споруди, складське приміщення та мотоцикл.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – додав керівник ОВА.
Попередні обстріли на Херсонщині – що відомо
Нагадаємо, що з 4 по 5 липня ворожі сили били по 18 населених пунктах Херсонської області.
Унаслідок обстрілів ушкоджень зазнали 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків, медичний заклад, газогін, господарські споруди та приватний автомобіль.
За даними місцевої ОВА, 3 людини дістали поранення через обстріли.