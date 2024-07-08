Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх змогла встановити новий світовий рекорд з жіночих стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі, пише Українська Правда.

Ярослава Магучіх встановила два рекорди

Вона змогла побити рекорди після того, як у змаганні з австралійкою Ніколою Оліслагерс єдиною взяла планку 2,03 метра. Пізніше спортсменка оновила два рекорди – особистий та світовий.

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Спершу Ярослава взяла висоту 2,07 метра, оновивши особистий рекорд у стрибках у висоту. Після цього вона з першої спроби взяла висоту 2,10 метра, побивши світовий рекорд Стефки Костадінової, який тримався 37 років - з 1987 року.

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Раніше особистий рекорд Магучіх складав 2,06 м, який вона встановила у 2021 році на змаганнях у Словаччині. Вона стала третьою легкоатлеткою в історії, яка двічі стрибнула на 2,07 метра та вище.

Відео зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту

Відео встановлення світового рекорду Ярославою Магучіх можна переглянути тут: