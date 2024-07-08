Метою зустрічі прем'єра Угорщини з лідером Китаю в Пекіні було обговорення шляхів припинення війни Росії проти України, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі Х (колишній Twitter).

Віктор Орбан і Сі Цзіньпінь обговорили війну в Україні

"Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні", – пояснив Орбан.

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За його словами, саме це стало причиною його візиту до Пекіну всього за два місяці після офіційного візиту голови КНР до Будапешта. Окрім цього, інших подробиць зустрічі не розголошували.

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Також до свого посту Орбан додав хештеги угорського головування в ЄС #HU24EU та місії миру #peacemission.

В Орбана немає мандату для ведення переговорів від імені ЄС щодо України

Нагадаємо, що Віктор Орбан не може вести мирні переговори від імені Євросоюзу.

Водночас 5 липня Орбан прибув до Москви для "мирної місії" з президентом Росії Владіміром Путіним за кілька днів до саміту НАТО.

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