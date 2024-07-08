Метою зустрічі прем'єра Угорщини з лідером Китаю в Пекіні було обговорення шляхів припинення війни Росії проти України, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі Х (колишній Twitter).
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"Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні", – пояснив Орбан.
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За його словами, саме це стало причиною його візиту до Пекіну всього за два місяці після офіційного візиту голови КНР до Будапешта. Окрім цього, інших подробиць зустрічі не розголошували.
Також до свого посту Орбан додав хештеги угорського головування в ЄС #HU24EU та місії миру #peacemission.
#China is a key power in creating the conditions for #peace in the #RussiaUkraineWar. This is why I came to meet with President Xi in Beijing, just two months after his official visit to Budapest. #HU24EU #peacemission pic.twitter.com/6UcFkb4ynQ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 8, 2024
В Орбана немає мандату для ведення переговорів від імені ЄС щодо України
Нагадаємо, що Віктор Орбан не може вести мирні переговори від імені Євросоюзу.
Водночас 5 липня Орбан прибув до Москви для "мирної місії" з президентом Росії Владіміром Путіним за кілька днів до саміту НАТО.
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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Орбан у Москві "не представляє ЄС", а той своєю чергою визнав, що не має мандату на переговори від імені ЄС, але, за його словами, не можна досягнути миру "зі зручного крісла в Брюсселі".