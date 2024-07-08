У Харків знищили два російських безпілотники типу “Ланцет” у Харківській області, повідомляє Державна прикордонна служба.

ДПСУ знищили БПЛА РФ на Харківщині - що відомо

Один ворожий ударний безпілотник знищили бійці прикордонної бригади “Сталевий Кордон”.

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Завдяки його знешкодженню прикордонники врятували щонайменше одне життя та вберегли військову техніку.

З різницею у декілька годин ще один БПЛА типу “Ланцет” збили прикордонники бригади “Гар”.

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Розрахунок протиповітряної оборони бригади помітив ціль на Вовчанському напрямку. Безпілотник росіян намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників.

"Швидка реакція та влучний вогонь українських захисників не дозволили ворожій машині для вбивства досягнути своєї цілі”, - підкреслили прикордонники.