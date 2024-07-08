У Харків знищили два російських безпілотники типу “Ланцет” у Харківській області, повідомляє Державна прикордонна служба.
ДПСУ знищили БПЛА РФ на Харківщині - що відомо
Один ворожий ударний безпілотник знищили бійці прикордонної бригади “Сталевий Кордон”.
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Завдяки його знешкодженню прикордонники врятували щонайменше одне життя та вберегли військову техніку.
З різницею у декілька годин ще один БПЛА типу “Ланцет” збили прикордонники бригади “Гар”.
Розрахунок протиповітряної оборони бригади помітив ціль на Вовчанському напрямку. Безпілотник росіян намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників.
"Швидка реакція та влучний вогонь українських захисників не дозволили ворожій машині для вбивства досягнути своєї цілі”, - підкреслили прикордонники.
Прикордонники знищили дві артустановки та станцію РЕБ росіян на Бахмутському напрямку - відео
Бійці ДПСУ перетворили на попіл на Бахмутському напрямку дві артилерійські установки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.
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Сили підрозділу вогневої підтримки бригади “Помста” зі 105-мм гаубиці М101 знищили станцію РЕБ окупантів.
Також за допомогою ударних дронів підрозділу “Фенікс” були знищені дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30.