У Харків знищили два російських безпілотники типу “Ланцет” у Харківській області, повідомляє Державна прикордонна служба.

ДПСУ знищили БПЛА РФ на Харківщині - що відомо

Один ворожий ударний безпілотник знищили бійці прикордонної бригади “Сталевий Кордон”.

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Завдяки його знешкодженню прикордонники врятували щонайменше одне життя та вберегли військову техніку.

З різницею у декілька годин ще один БПЛА типу “Ланцет” збили прикордонники бригади “Гар”.

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Розрахунок протиповітряної оборони бригади помітив ціль на Вовчанському напрямку. Безпілотник росіян намагався пролетіти в глибину бойових порядків українських захисників.

"Швидка реакція та влучний вогонь українських захисників не дозволили ворожій машині для вбивства досягнути своєї цілі”, - підкреслили прикордонники.

Прикордонники знищили дві артустановки та станцію РЕБ росіян на Бахмутському напрямку - відео

Бійці ДПСУ перетворили на попіл на Бахмутському напрямку дві артилерійські установки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

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Це кошти, які були надані в межах гранту від Світового банку.

Сили підрозділу вогневої підтримки бригади “Помста” зі 105-мм гаубиці М101 знищили станцію РЕБ окупантів.

Також за допомогою ударних дронів підрозділу “Фенікс” були знищені дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30.

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