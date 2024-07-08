В обласних та міських медичних закладах Одеської області готові щонайменше 200 місць для дітей з столичного "Охматдиту", зруйнованого росіянами, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одещина може прийняти дітей з "Охматдиту" - що відомо

«Одеська область готова прийняти до обласних та міських медичних закладів дітей з Охматдиту. Наразі готові щонайменше 200 ліжкомісць», - йдеться в повідомленні.

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Кіпер зазначив, що медзаклади забезпечені всім необхідним та за потреби регіон зможе прийняти ще більше дітей.

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У Рівненщині готові розмістити пацієнтів "Охматдиту" - подробиці

Також у Рівненській області заявили про готовність розмістити близько ста пацієнтів столичної лікарні «Охматдит».

«Рівненщина готова розмістити у себе юних пацієнтів столичної лікарні «Охматдит». Наразі підготовлено приблизно 100 ліжок у двох лікарнях області», - написав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Більше по темі МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту» У Міжнародному агентстві з атомної енергії засудили зрив технічної допомоги Україні, спричинений ударом по дитячій лікарні.

За його словами, 50-70 ліжок в обласній дитячій (інтенсивна терапія, онкологія, хірургія) та 30-50 – у Рівненській міській дитячій (соматичні ліжка).

Крім цього, додав Коваль, готові виїхати до Києва 20 бригад екстреної допомоги.

Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що відомо

Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

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Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

Кількість постраждалих у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки ворога продовжує збільшуватися. Наразі постраждали 96 людей, серед них - троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні "Охматдит", зокрема лікарки закладу.

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Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.