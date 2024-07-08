В обласних та міських медичних закладах Одеської області готові щонайменше 200 місць для дітей з столичного "Охматдиту", зруйнованого росіянами, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одещина може прийняти дітей з "Охматдиту" - що відомо

«Одеська область готова прийняти до обласних та міських медичних закладів дітей з Охматдиту. Наразі готові щонайменше 200 ліжкомісць», - йдеться в повідомленні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Кіпер зазначив, що медзаклади забезпечені всім необхідним та за потреби регіон зможе прийняти ще більше дітей.

Advertisement

У Рівненщині готові розмістити пацієнтів "Охматдиту" - подробиці

Також у Рівненській області заявили про готовність розмістити близько ста пацієнтів столичної лікарні «Охматдит».

«Рівненщина готова розмістити у себе юних пацієнтів столичної лікарні «Охматдит». Наразі підготовлено приблизно 100 ліжок у двох лікарнях області», - написав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту»
Більше по темі

МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту»

У Міжнародному агентстві з атомної енергії засудили зрив технічної допомоги Україні, спричинений ударом по дитячій лікарні.

За його словами, 50-70 ліжок в обласній дитячій (інтенсивна терапія, онкологія, хірургія) та 30-50 – у Рівненській міській дитячій (соматичні ліжка).

Крім цього, додав Коваль, готові виїхати до Києва 20 бригад екстреної допомоги.

Росія обстріляла дитячу лікарню "Охматдит" у Києві - що відомо

Внаслідок атаки 8 липня на Київ зазнала пошкоджень найбільша дитяча спеціалізована лікарня України "Охматдит", де маленькі пацієнти з усією країни боряться з важкими хворобами.

Advertisement

Зокрема, вдарили по відділенню, де діти отримували діаліз (очищення крові при нирковій недостатності).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у дитячому медзакладі пошкоджені реанімаційне, хірургічне та онкологічне відділення.

Кількість постраждалих у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки ворога продовжує збільшуватися. Наразі постраждали 96 людей, серед них - троє дітей. 52 поранених госпіталізували. Іншим - надали допомогу на місці, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Підтверджена загибель двох дорослих в лікарні "Охматдит", зокрема лікарки закладу.

Advertisement

Журналіст Kyiv Post відвідав місця удару по дитячій лікарні у Києві - ексклюзивні фото дивіться у матеріалі.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу Ракетні обстріли
Росія вдарила по 17 населених пунктах Херсонщини за добу
Київ Пост
18г тому
Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року ЕКСКЛЮЗИВ Ракетні обстріли
Найгірша зима. Як українці шукають альтернативні джерела світла і тепла на найближчі пів року
Сергій Костеж
2д тому
МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту» Київ
МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту»
Київ Пост
лип. 12
Замість двох ушкоджених корпусів "Охматдиту" збудуть один новий Ракетні обстріли
Замість двох ушкоджених корпусів "Охматдиту" збудуть один новий
Київ Пост
лип. 12
Спонсорований контент
" Попередній Сили оборони знищили 30 ракет, випущених армією РФ по Україні
Далі » На Харківщині прикордонники знищили два російських БПЛА “Ланцет”