Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив до кінця дня знайти лікарню, в яку зможе переїхати «Охматдит». Лікарня повинна бути технічно підготовлена надати допомогу дітям.
Про це він повідомив під час спільної пресконференції у Варшаві з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає Укрінформ.
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Зеленський доручив знайти лікарню, в яку переїде "Охматдит" - що відомо
«Я попросив, щоб ми дуже швидко знайшли лікарню, яка була б технічно підготовлена для того, щоб «Охматдит» зміг переїхати туди, щоб давати допомогу дітям. На кінець сьогоднішнього дня вони повинні знайти таку лікарню. Вони повинні і знайдуть», – сказав Зеленський.
Він зазначив, що провів з цього приводу розмови з міністром внутрішніх справ та іншими членами Кабінету міністрів.
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