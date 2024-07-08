Ліво-зелений альянс Nouveau Front Populaire (NFP) здобув несподівану перемогу у другому турі позачергових парламентських виборів у Франції. Згідно із попередніми результатами, вони здобули трохи менше третини парламенських мандатів, в той час як «Ансамбль табору Макрона» посів друге місце, а правопопулістська Rassemblement National (RN), яка виграла перший тур виборів, посіла лише третє місце. Французи відчувають певне полегшення (змішане із занепокоєнням), і ось що з цього приводу пишуть поважні європейські видання.

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Авантюра Макрона виправдалася

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Público висловлює подив:

«Політичний гамбіт, до якого Еммануель Макрон вдався у вечір європейських виборів, після поразки, отриманої від партії Марін Ле Пен – призначення дострокових парламентських виборів – останніми днями здавався, особливо на тлі останніх соцопитувань, стрибком у прірву. Але зрештою це рішення добряче струснуло політичну систему Франції та відкинуло RN Ле Пен на третє місце. Ле Пен сьогодні слабша, ніж відразу після виборів до Європарламенту, а Макрон сильніший, та й його партія випереджає RN. Але найбільша перемога – за непередбачуваним «Новим народним фронтом».

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Демократію вдалося відстояти

Libération хвалить виборців:

«Французи знову продемонстрували виняткову політичну зрілість, вийшовши у великій кількості на захист республіканських цінностей, успадкованих від епохи Просвітництва, які лежать в основі нашої демократії. ... Цінності, яким удавано соціально прийнятний RN насправді становить серйозну загрозу. Сказавши «ні» ультраправому уряду, французи відкинули ідею ксенофобської, аморальної, зосередженої на собі Франції, в якій верховенство права, безсумнівно, з часом було би підірване. ...Об'єднані ліві першими чітко закликали виборців не допустити приходу до влади крайніх правих. У певному сенсі вони були винагороджені за це. ... Звичайно, ліва більшість досить хитка, але, погодьтеся, ми маємо віддати належне зрілості французських виборців».

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Есеїст Максим Тандонне з Le Figaro критикує надто високу вартість виборів для виборців:

«Є лише один мінус: перед народом Франції, який діяв добросовісно і сподівався, що ці вибори принесуть лише позитивні зміни, наразі постає доволі похмуре статус-кво: некерована Національна асамблея і французький політикум, який занурюється в абсолютний хаос. Чим обернеться для країні ця абсурдна двотижнева психодрама, що призвела до роз’єднаністі, соціальної напруги, радикалізації як справа, так і зліва, насильства, страху й занепокоєння, зруйнованих надій, втрат для французької економіки та втраченого часу для громадян? Франція наразі мчить у невідомість».

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Сцена для центристського уряду

NFP чудово виконав свою роботу, але ефект не триватиме довго, розмірковує Corriere della Sera:

«Не лише проєвропейці Рафаеля Глюксмана, а й соціалісти Франсуа Олланда мають мало спільного із популізмом Меланшона та його зигзагоподібним зовнішьополітичним курсом. Зараз у парламенті намагаються сформувати більшість, яка відповідатиме дещо неприродній коаліції, що сама собою виникла під час голосування: орієнтовані на реформи ліві (на противагу антиєвропейським правим) плюс макронівський центр. Більшість, яка має три роки на те, аби знайти кандидата, здатного не просто перемогти ультраправих, а й втілити дух Франції та знову возз’єднати країну. І тут Олланд, колишній президент, міг би зіграти вагому роль».

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У незвіданих водах

Zeit Online також дивиться в найближче майбутнє:

«Президент Еммануель Макрон, ймовірно, спробує створити якусь «велику коаліцію». Із адекватних представників лівих, власних членів парламенту та поміркованих консерваторів. Чисто математично такий альянс міг би навіть наблизитися до абсолютної більшості. Це, мабуть, найкраща новина вечора: помірковані члени Національних зборів, як ліві, так і праві, чисельно переважають радикалів. Тим не менш, такий альянс був би цілковито новаторським для країни, що не визнає коаліцій і в політичній культурі якої поки що є мало місця для компромісів».

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Загрози економіці

Якщо переможний альянс реалізує свої плани, це може призвести до справжньої економічної кризи, попереджає The Daily Telegraph:

«Рішення президента Макрона об'єднатися із лівими може мати дуже серйозні наслідки для французької економіки. Його коаліція із «Новим народним фронтом» – це нашвидкуруч залагоджений політичний шлюб із зеленими, соціалістами та комуністами, які обіцяють ввести контроль над цінами на продукти харчування, відновити право виходити на пенсію в 60 років, суттєво підвищити мінімальну заробітну плату та збільшити податки на бізнес. Якщо цю політику справді запровадять на державному рівні, вона коштуватиме країні мільярдів євро й може занурити економіку Франції у глибшу за всі часи її існування кризу».