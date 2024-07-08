8 липня Росія нанесла удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Було уражено цивільні об’єкти – три елеrтропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю гірничо-збагачувального комбінату.
Загалом від російських ударів загинули 24 людей, з них 15 – в Києві. Росіяни свідомо нанесли удар на найбільшій дитячій лікарні України та Європи - Охматдит, де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де діти отримували діаліз.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Під завалами опинилися медперсонал та діти, від вибитого скла постраждали як малі пацієнти, так і лікарі. Заклад, де щорічно проводять близько 7 тисяч складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям, зупинив свою роботу.
МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту»
Ольга – аптекар, яка перебувала в момент вибуху по роботі в Охматдиті.
"Коли був перший вибух ми дітей вивели в їдальню, а коли вже другий враз сильно прилетіло, ми вивело людей в бомбосховище. Стеля провалилися, скло повилітало. Ми дітей спустили в бомбосховище, і я побігла допомагати пораненим... Це були різні поранення. Рук, ніг, переломи, майже ампутація пальця, голова у однієї жінки була сильно роздроблена",- каже Ольга.
Втім, одразу сотні українців з найближчих вулиць – офісні працівники, продавці з магазинів, студенти, пенсіонери, лікарі – зійшлися в перші ж хвилини катастрофи, і стали допомагати екстреним службам розбирати завали та евакуйовувати важкохворих дітей. Час від часу лунає тривога – і багато людей біжать в Укриття, але потім – продовжують.
"Всім швидко була надана допомога екстрена і ми почали займатися розбиранням завалів, щоб важка техніка під’їхала і техніка могла працювати. Там просто ніде стати, всі вишукувалися в чергу, щоб цеглу виносити, і це дуже, дуже мотивує", - каже волонтер Євген.
Розбір завалів тим часом продовжується. За даними СБУ, росіяни свідомо нанесли удар по лікарні крилатою ракетою Х-101, за словами спецпризначенців вже знайдено її частини на території лікарні. Поранених та тих, хто потребує постійного лікування, розвозять по муніципальних медичних закладах Києва.