Загалом від російських ударів загинули 24 людей, з них 15 – в Києві. Росіяни свідомо нанесли удар на найбільшій дитячій лікарні України та Європи - Охматдит, де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де діти отримували діаліз.

8 липня Росія нанесла удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Було уражено цивільні об’єкти – три елеrтропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю гірничо-збагачувального комбінату.

Під завалами опинилися медперсонал та діти, від вибитого скла постраждали як малі пацієнти, так і лікарі. Заклад, де щорічно проводять близько 7 тисяч складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям, зупинив свою роботу.

Більше по темі МАГАТЕ визнало Росію відповідальною за ракетний удар по «Охматдиту» У Міжнародному агентстві з атомної енергії засудили зрив технічної допомоги Україні, спричинений ударом по дитячій лікарні.

Ольга – аптекар, яка перебувала в момент вибуху по роботі в Охматдиті.

"Коли був перший вибух ми дітей вивели в їдальню, а коли вже другий враз сильно прилетіло, ми вивело людей в бомбосховище. Стеля провалилися, скло повилітало. Ми дітей спустили в бомбосховище, і я побігла допомагати пораненим... Це були різні поранення. Рук, ніг, переломи, майже ампутація пальця, голова у однієї жінки була сильно роздроблена",- каже Ольга.

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Втім, одразу сотні українців з найближчих вулиць – офісні працівники, продавці з магазинів, студенти, пенсіонери, лікарі – зійшлися в перші ж хвилини катастрофи, і стали допомагати екстреним службам розбирати завали та евакуйовувати важкохворих дітей. Час від часу лунає тривога – і багато людей біжать в Укриття, але потім – продовжують.

"Всім швидко була надана допомога екстрена і ми почали займатися розбиранням завалів, щоб важка техніка під’їхала і техніка могла працювати. Там просто ніде стати, всі вишукувалися в чергу, щоб цеглу виносити, і це дуже, дуже мотивує", - каже волонтер Євген.

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Розбір завалів тим часом продовжується. За даними СБУ, росіяни свідомо нанесли удар по лікарні крилатою ракетою Х-101, за словами спецпризначенців вже знайдено її частини на території лікарні. Поранених та тих, хто потребує постійного лікування, розвозять по муніципальних медичних закладах Києва.